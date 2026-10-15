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Cyklista si odskočil na rychlý nákup, v mžiku přišel o kolo za 80 tisíc

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Dennívýzva
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Pražští policisté pátrají po zloději, který v obchodě ve Zbraslavi ukradl kolo. Využil toho, že si ho majitel nezamkl, popadl ho a odešel.
Cyklista si odskočil na rychlý nákup, v mžiku přišel o kolo za 80 tisíc

Cyklista si odskočil na rychlý nákup, v mžiku přišel o kolo za 80 tisíc

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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