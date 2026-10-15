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Česko přišlo o své nejvyšší stavby, liblické stožáry nechali odstřelit

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České Radiokomunikace dnes dopoledne nechaly odstřelit dva 355 metrů vysoké stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu, které byly téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Firma pro ně po ukončení vysílání nenašla další využití ani kupce schopného zajistit jejich opravu a bezpečný provoz.
Česko přišlo o své nejvyšší stavby, liblické stožáry nechali odstřelit

Česko přišlo o své nejvyšší stavby, liblické stožáry nechali odstřelit

Zdroj: PID
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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