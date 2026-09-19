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Simona Krainová prožila po přesunu do Dubaje těžké dny. Přiznala, že o zdraví šlo celé rodině

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Nová životní etapa Simony Krainové v Dubaji dostala hned v prvních týdnech nečekaný průběh. Krátce poté, co se tam s manželem Karlem Vágnerem a syny Maxem a Brunem přestěhovala, zasáhla rodinu nemoc doprovázená vysokými horečkami. Zdravotní potíže se postupně nevyhnuly téměř nikomu a situace nakonec vyžadovala také návštěvu nemocnice.
Simona Krainová prožila po přesunu do Dubaje těžké dny. Přiznala, že o zdraví šlo celé rodině

Simona Krainová prožila po přesunu do Dubaje těžké dny. Přiznala, že o zdraví šlo celé rodině

Zdroj: nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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