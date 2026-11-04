Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Retro kvíz o zapomenutých socialistických spotřebičích: 10 otázek prověří paměť i starších ročníků

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Remoska, šlehač ETA, sifon na sodovku nebo televizor Tesla - každý z těchto přístrojů byl ve své době malou revolucí v československé domácnosti. Ale víte, k čemu přesně sloužily, jak se jmenovaly a která značka za nimi stála?
Fotografie remosky

Fotografie remosky

Zdroj: Foto: Jiří Svoboda / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, Každá hospodyňka ji znala, dnes ji málokdo má: Kuchyňský spotřebič z ČSSR vyskočil na 4 500 Kč a stal se raritou
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.11.2026 03:00

Reklama
Další články z Cooky.cz
Univerzální těsto s droždím bez kynutí je rychlé, spolehlivé a využijete ho nasladko i naslano
Univerzální těsto s droždím bez kynutí je rychlé, spolehlivé a využijete ho nasladko i naslano
Třívrstvá tvarohová buchta s jemnou náplní. Vláčný domácí moučník, který chutná skvěle i druhý den
Třívrstvá tvarohová buchta s jemnou náplní. Vláčný domácí moučník, který chutná skvěle i druhý den

Když potřebuji upéct něco na plech pro rodinu i návštěvu, často vyhraje právě třívrstvá tvarohová buchta....

Těstoviny s fetou z jednoho pekáčku: Rozpečený sýr, šťavnatá rajčata a bazalka se krásně doplňují
Těstoviny s fetou z jednoho pekáčku: Rozpečený sýr, šťavnatá rajčata a bazalka se krásně doplňují

Vyzkoušejte virální pečené těstoviny s rozpečenou fetou, cherry rajčátky, česnekem a čerstvou bazalkou....

Bramborové opečenky jako od babičky: Křupavé, levné a návykově dobré
Bramborové opečenky jako od babičky: Křupavé, levné a návykově dobré

Vzpomínka na bramborové opečenky se mi vrací pokaždé, když doma zůstanou vařené brambory nebo těsto po...

Štrúdl z tvarohového těsta se špaldovou moukou. Výborný základ pro ovocné i další oblíbené náplně
Štrúdl z tvarohového těsta se špaldovou moukou. Výborný základ pro ovocné i další oblíbené náplně

Když chci upéct něco domácího bez zdlouhavého zadělávání těsta, sahám právě po tomto štrúdlu ze špaldové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.