Retro kvíz o zapomenutých socialistických spotřebičích: 10 otázek prověří paměť i starších ročníků

Retro kvíz o zapomenutých socialistických spotřebičích: 10 otázek prověří paměť i starších ročníkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie remoskyZdroj: Foto: Jiří Svoboda / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0, Každá hospodyňka ji znala, dnes ji málokdo má: Kuchyňský spotřebič z ČSSR vyskočil na 4 500 Kč a stal se raritou
Článek byl publikován 04.11.2026 03:00
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