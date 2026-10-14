Gmail na Androidu ukrývá v kódu přepracované nastavení. Google ho ještě nezpřístupnil, ale už víme, co se změní

Nejde jen o spekulace na základě několika textových řetězců ukrytých v kódu. Redakce Android Authority ve spolupráci s analytikem AssembleDebug vzala verzi Gmailu pro Android označenou jako v2026.10.05.993506826, která byla od 8. října dostupná na APKMirror, a ručně v ní aktivovala rozpracované rozhraní nastavení. Výsledkem je kompletně přepracovaná stránka, která sdružuje dosud roztříštěné volby do tematických kategorií a nabízí Google Chatu i Google Meetu vlastní sekce. Nové rozhraní se podařilo spustit a zachytit na screenshotech, Google ho ale zatím veřejně netestuje a neoznámil ani termín vydání. Jde tedy o pohled na rozpracovanou funkci, nikoli o potvrzenou novinku.
Co přesně se v nastavení mění
Kdo dnes na Androidu otevře nastavení Gmailu, uvidí dvě úrovně: „General settings“, která platí pro všechny účty, a pod ní seznam přidaných e-mailových účtů. Každý z nich přitom vede do vlastní sady nastavení. Tento systém funguje, ale může být nepřehledný, zvlášť pokud člověk spravuje tři nebo více účtů a zároveň používá integrované služby Chat a Meet.
Nové rozhraní nalezené v kódu tento model opouští. Místo seznamu účtů nabízí souhrnnou stránku rozdělenou do několika kategorií:
- Email notifications – správa oznámení na jednom místě
- Inbox customizations – úpravy vzhledu a chování doručené pošty
- Writing assistance – nastavení pomoci při psaní, například chytrých návrhů a automatického doplňování
- Chat – samostatná sekce pro Google Chat
- Meet – samostatná sekce pro Google Meet
Zásadní změna se týká také práce s více účty. Dosavadní možnost přejít přímo do nastavení konkrétního účtu ze seznamu zmizí. Pokud bude chtít uživatel upravit nastavení jiného účtu, nejprve bude muset přepnout na něj pomocí přepínače účtů a teprve potom otevřít nastavení. Je to sice o jeden krok navíc, ale hlavní obrazovka bude přehlednější.
Proč to Google drží pod pokličkou
Android Authority výslovně upozorňuje, že funkce objevené při analýze APK se do veřejné verze aplikace vůbec nemusejí dostat. V tomto případě ale nejde jen o několik řádků kódu. Analytikům se podařilo aktivovat celé obrazovky, které podle jejich popisu fungují podle očekávání. To je přesvědčivější důkaz rozpracované funkce než pouhé textové zmínky v aplikaci, samo o sobě to ale vydání nezaručuje.
Podle nás existuje poměrně slušná šance, že redesign nakonec dorazí. Naznačuje to i širší kontext: Android Authority ve stejném týdnu popsala podobnou reorganizaci nastavení v aplikaci Google. Google tedy zřejmě uklízí nastavení napříč svými aplikacemi, nikoli pouze v Gmailu. U Gmailu navíc už v minulosti platilo, že firma nejprve připravila kompatibilní verzi aplikace a změnu následně zapnula na straně serveru. Podobně se v minulém roce postupně šířily některé prvky designu Material 3 Expressive.
Kdy se nové nastavení dostane k uživatelům, zatím nelze říct. Veřejný harmonogram neexistuje a Google se k objevenému redesignu nevyjádřil.
Android dohání iOS a web
Zajímavé je, že nová struktura nastavení Gmailu na Androidu se přibližuje tomu, co aplikace na jiných platformách už částečně nabízí. Na iPhonu existuje kategorie „Inbox customizations“ i samostatná položka pro Meet. Chat je naopak ukrytý pod „Apps in Gmail“. Webová verze zase používá horní záložky, například General, Labels, Inbox a Accounts, které jednotlivé oblasti nastavení přehledně oddělují.
Android se tedy přibližuje stejnému principu třídění, nemusí ale přesně kopírovat ani jednu z těchto platforem. Google po letech postupného propojování Gmailu se službami Chat, Spaces a Meet – proces, který oficiálně odstartoval v létě 2022 – zřejmě řeší také důsledek tohoto vývoje: nastavení narostlo natolik, že se v něm běžný uživatel může snadno ztratit.
Co to prakticky znamená
Nové rozhraní představuje spíš úklid nepřehledného menu než zásadní revoluci. Na hlavní obrazovce bude méně položek, oznámení a úpravy doručené pošty dostanou vlastní sekce a Chat s Meetem už nebudou zapadlé mezi ostatními volbami. Některá podrobnější nastavení se ale přesunou o úroveň hlouběji, takže cesta k nim může vyžadovat další klepnutí.
Pro uživatele s jediným účtem půjde především o kosmetickou změnu. Pro ty, kdo v Gmailu spravují několik pracovních schránek, osobní účet a denně používají také Chat, může být přínos výraznější. Google zjevně považuje dosavadní model „General settings + seznam účtů“ za příliš nepřehledný. Zda ho skutečně nahradí novým rozhraním, ale ukáže až další vývoj.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman