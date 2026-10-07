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Fotbalisté v Nových Hodějovicích mají nové hřiště. Trénovat mohou celoročně

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Nové Hodějovice mají nové sportovní zázemí. Vedle dosavadního travnatého hřiště vznikla nová tréninková plocha s umělým povrchem, která umožní fotbalistům trénovat po celý rok. Stavbu se podařilo dokončit o měsíc dříve, než se původně plánovalo.
Fotbalisté v Nových Hodějovicích mají nové hřiště. Trénovat mohou celoročně

Fotbalisté v Nových Hodějovicích mají nové hřiště. Trénovat mohou celoročně

Zdroj: Město České Budějovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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