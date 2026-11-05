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Fotbalisté Plzně vyhráli v Lilleströmu 1:0 a v Evropské lize poprvé bodovali

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Fotbalisté Plzně ve čtvrtém z osmi kol ligové fáze Evropské ligy zvítězili v Lilleströmu 1:0. Západočeši si po úvodních třech prohrách připsali první body do tabulky a oživili naděje na postup do vyřazovacích bojů. Zápas na stadionu pátého celku norské ligy rozhodl v 10. minutě Prince Adu.
Fotbalisté Plzně vyhráli v Lilleströmu 1:0 a v Evropské lize poprvé bodovali

Fotbalisté Plzně vyhráli v Lilleströmu 1:0 a v Evropské lize poprvé bodovali

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 19:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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