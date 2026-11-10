Nárazem do elektrického vedení utrpěla labuť vážné zranění. Veterináři jí přišili ozobí

Nárazem do elektrického vedení utrpěla labuť vážné zranění. Veterináři jí přišili ozobíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nárazem do elektrického vedení utrpěla labuť vážné zranění. Veterináři jí přišili ozobíZdroj: Karel Makoň, Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 10.11.2026 09:07
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