Za jízdy kouří z bongu, hlásili ostatní řidiči. Kontrola odhalila něco mnohem horšího

Za jízdy kouří z bongu, hlásili ostatní řidiči. Kontrola odhalila něco mnohem horšíhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Za jízdy kouří z bongu, hlásili ostatní řidiči. Kontrola odhalila něco mnohem horšíhoZdroj: Městská policie Plzeň
Článek byl publikován 12.11.2026 05:35
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