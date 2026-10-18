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Florida přepsala historii NHL. Tři přirozené hattricky v řadě nejsou jen dílem náhody

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Florida Panthers během tří zápasů vyprodukovala čtyři hattricky a jako první tým v historii NHL zaznamenala přirozený hattrick ve třech utkáních za sebou. Dvakrát se o něj postaral Brady Tkachuk, proti Seattlu na něj navázal Carter Verhaeghe a vlastní třígólový večer přidal také Sam Bennett. Čísla přitom naznačují, že za neobvyklou sérií není pouze mimořádně horká střelecká forma. Florida si stále častěji vytváří šance v místech, odkud se góly skutečně dávají.
Florida přepsala historii NHL. Tři přirozené hattricky v řadě nejsou jen dílem náhody

Florida přepsala historii NHL. Tři přirozené hattricky v řadě nejsou jen dílem náhody

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:15

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