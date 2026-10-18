Florida přepsala historii NHL. Tři přirozené hattricky v řadě nejsou jen dílem náhody

Tři zápasy, čtyři hattricky a rekord, který NHL ještě neviděla
Ještě po čtvrtečním utkání s Vancouverem se zdálo, že hlavním příběhem Floridy je Brady Tkachuk. Nová posila Panthers nejprve třikrát skórovala proti Columbusu, o dva dny později dala všechny tři góly svého týmu při vítězství 3:2 nad Vancouverem a stala se teprve třetím hráčem historie NHL se dvěma přirozenými hattricky v řadě.
V sobotu ale přišel další krok. Florida porazila Seattle 8:3 a tentokrát nasázeli po třech gólech Carter Verhaeghe a Sam Bennett. Verhaeghe přitom vstřelil tři góly Panthers bez přerušení a vytvořil třetí přirozený hattrick Floridy ve třetím utkání za sebou. To se v NHL dosud žádnému týmu nepodařilo.
Panthers tak během pouhých tří zápasů nasbírali čtyři hattricky. Pro představu, jde o stejný počet, jaký zaznamenali za předchozí tři základní části dohromady. Zároveň se stali prvním týmem po více než sto letech, který měl nejméně čtyři hattricky ještě před odehráním desátého utkání sezony.
Na první pohled to vypadá jako statistická extravagance, která musí brzy skončit. Samotné rozložení gólů mezi několik hráčů ale naznačuje, že Florida momentálně našla něco, co funguje.
Tkachuk není jen ve střelecké formě. Dostává se tam, odkud padají góly
Nejlépe je to vidět na Brady Tkachukovi. Do zápasu s Columbusem vstupoval bez jediného gólu v prvních šesti utkáních sezony. Pak během dvou zápasů skóroval šestkrát. Tak prudký skok samozřejmě nelze považovat za dlouhodobě udržitelný. Zajímavější je ale způsob, jakým góly vznikaly.
Čtyři z jeho šesti branek během série proti Columbusu a Vancouveru přišly ze střední části útočného pásma. Dvě z bezprostřední blízkosti branky a dvě z prostoru výše mezi kruhy. Právě tam patří střely s největší pravděpodobností úspěchu.
NHL EDGE zároveň ukazuje, že nejde pouze o dva podařené večery. Z prvních 25 Tkachukových střel na branku v sezoně jich jedenáct přišlo z vysoce nebezpečných prostorů. Mezi útočníky NHL se tím dostal do 97. percentilu.
Tkachuk patří mezi hráče, kteří podobné pozice vyhledávají dlouhodobě. Od začátku éry sledování hráčů a puku v sezoně 2021/22 nastřádal 650 střel z vysoce nebezpečných prostorů. Více jich v tomto období mají pouze Zach Hyman a John Tavares.
Jinými slovy, hattricky jsou mimořádné. Místa, odkud Tkachuk střílí, mimořádná nejsou. Jsou součástí jeho hry.
Zranění změnila sestavu. Florida z nich možná vytěžila nečekanou výhodu
Panthers přitom na začátku sezony řeší absence důležitých útočníků Aleksandera Barkova a Brada Marchanda. Trenérský štáb proto začal častěji využívat Bradyho a Matthewa Tkachukovy společně. Výsledek byl okamžitě vidět.
Matthew připravil čtyři ze šesti Bradyho gólů během jeho dvou hattricků. Proti Columbusu asistoval u všech tří branek svého bratra a celý zápas zakončil s pěti asistencemi. Ani proti Seattlu sourozenecká spolupráce nezmizela. Matthew si připsal tři asistence, Brady dvě a Panthers znovu těžili ze schopnosti udržet puk v útočném pásmu a dostat jej rychle do prostoru před brankou.
Právě délka pobytu v útočné třetině je další zajímavou stopou. Brady Tkachuk se před sobotním utkáním pohyboval na sedmém místě celé NHL v podílu času stráveného v útočném pásmu. Mezi útočníky patřil do 99. percentilu.
Čím déle se mužstvo dokáže držet v útočné třetině, tím více vzniká opakovaných střel, dorážek, změn pozic obránců i situací, kdy soupeř přestává mít svou obranu dokonale uspořádanou. A právě tehdy začínají být nebezpeční hráči jako Tkachuk, Bennett nebo Verhaeghe.
Proti Seattlu už nestřílel jen jeden muž
Zápas proti Kraken ukázal, proč už nelze sérii vysvětlovat pouze momentální formou Bradyho Tkachuka. Sam Bennett otevřel skóre už po 65 sekundách. Po vyrovnání Seattlu převzal hlavní roli Verhaeghe.
První gól dal v čase 17:56, druhý o 71 sekund později v přesilové hře a třetí přidal v 6:02 druhé třetiny. Tři po sobě jdoucí góly svého mužstva tak vměstnal do něco málo přes osm minut herního času. Potom přišli další. Niko Mikkola zvýšil na 5:1, Bennett přidal svou druhou branku a ve třetí třetině skóroval Sam Reinhart. Bennett nakonec uzavřel výsledek svým třetím gólem na 8:3.
Panthers tedy nebyli závislí na jediné formaci ani jednom mimořádně produktivním střelci. Sedm z osmi jejich gólů vstřelili čtyři hráči a Matthew Tkachuk znovu fungoval jako jeden z hlavních tvůrců hry.
Bennett po utkání upozorňoval především na aktivní napadání, tlak na soupeře a získávání puků. Trenér Paul Maurice zase mluvil o tom, že se začíná projevovat rychlost útočné hry a vznikající souhra mezi hráči. To je možná důležitější než samotné hattricky.
Hattricky skončí. Způsob, jakým Florida útočí, zůstat může
Bylo by samozřejmě absurdní očekávat, že Florida bude vyrábět hattrick v každém dalším utkání. Tři přirozené hattricky ve třech zápasech jsou extrémní statistická událost a podobné série zpravidla skončí stejně rychle, jako začaly. To ale neznamená, že za ní není skutečný herní trend.
Panthers dostávají puk do nebezpečných prostorů, vytvářejí dlouhé pobyty v útočném pásmu, jejich napadání vede k dalším možnostem a mimořádně produktivní není pouze jeden hráč. Tkachukovy pokročilé statistiky navíc ukazují, že velká část jeho střel přichází z prostorů, odkud má smysl střílet.
Výsledek zatím působí téměř groteskně: čtyři hattricky za tři zápasy. Až série třígólových výkonů skončí, bude mnohem důležitější sledovat něco jiného. Jestli Floridě zůstane schopnost vytvářet stejné množství kvalitních šancí. Protože právě ta může být z dlouhodobého hlediska mnohem cennější než rekord, který právě přepsala.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Vše o sportu [1], NHL – Verhaeghe, Bennett continue Panthers hat trick streak in win against Kraken [2], NHL EDGE – Brady Tkachuk’s back-to-back hat tricks for Panthers [3], Florida Panthers – Panthers make history in win over Kraken [4], NHL – Brady Tkachuk scores second hat trick in row, lifts Panthers past Canucks in OT [5], NHL – Brady Tkachuk scores natural hat trick, powers Panthers past Blue Jackets [6]