5 minut na ručníku a břicho vypadá pevněji. Tuk nezmizí, ale změna sklonu pánve posune těžiště a narovná postavu

Na koberci leží žena v tričku. Pod zády má napevno stočenou osušku, nohy natažené, palce u nohou se dotýkají, ruce za hlavou. Pět minut se nehýbe. Pak se přetočí na bok, vstane, postaví se bokem k zrcadlu a břicho jí opravdu vystupuje méně než před cvikem. Takhle vypadají videa, která v posledních měsících znovu oběhla internet. Recept pochází z Japonska a je starý přes deset let. Dohledali jsme jeho kořeny, sestavili přesný postup a porovnali ho s tím, co o pánvi, bederní páteři a břišním tuku tvrdí současná medicína. Výsledek dává smysl: pět minut na ručníku dokáže změnit, jak tělo stojí a jak se nese. Na tukové zásoby ovšem vyzrát nedokáže.
Odkud se vzala metoda Fukucudži a proč ji Japonci znali dávno před sociálními sítěmi
Autorem postupu je Tošiki Fukucudži. Podle profilu jeho kliniky vystudoval orientální akupunkturu, zabýval se také chiropraxí a japonskou manuální technikou seitai a v roce 1985 otevřel vlastní praxi v tokijské čtvrti Gotanda. Západně vzdělaným lékařem tedy podle dostupných údajů není. Jde o praktika východní medicíny, který své zkušenosti s držením těla převedl do jednoduchého domácího cviku.
Masovou popularitu mu přinesly knihy. V únoru 2011 vydalo nakladatelství Gakken titul, jehož japonský název lze volně přeložit jako „Stačí si lehnout! Dieta s polštářem pod pánví“. Anotace slibovala okamžitě plošší břicho jen díky ležení s oporou pod bedry. O rok později přišla další publikace. Vydavatel
PHP ji uvedl jako návod, jak jedním polštářem narovnat shrbená záda, a základní variantu popsal přesně: pět minut ležení s válcem z domácích osušek u pánve. Jak srolovat ručník a jak na něm ležet: návod krok za krokem
Speciální pomůcka z e-shopu je zbytečná. Postačí větší ručník nebo osuška z koupelny.
Válec: ručník srolujte napevno, ideálně ho stáhněte gumičkou nebo provázkem. Současné návody počítají s průměrem zhruba 7 až 10 centimetrů. Začátečníkům se vyplatí nižší a měkčí role. Umístění: válec položte vodorovně pod spodní část zad tak, aby jeho střed ležel přibližně v linii pupku. Pod krk ani pod lopatky nepatří. Podložka: pevná, tedy koberec nebo karimatka. Měkká matrace oporu rozpustí. Nohy: natažené, palce u nohou stočené k sobě, paty mírně od sebe. Ruce: za hlavu, dlaně směřují k podlaze, malíčky se dotýkají. Doba: začněte jednou minutou, po několika dnech přidejte na dvě až tři, postupně dojděte k pěti. Vstávání: vždy přes bok, nikdy prudkým sedem.
Pokud bedra zpočátku protestují, klidně nechte kolena lehce pokrčená. Cvik dávkujte jako jakýkoli jiný strečink: pravidelně, ideálně denně, bez násilí. Krátké pasivní protažení totiž přináší užitek hlavně opakováním, podobně jako šetrné cviky na bedra, které doporučují čeští fyzioterapeuti.
Opatrnost se hodí u bolestí beder, výhřezu ploténky, zúžení páteřního kanálu, osteoporózy, po úrazech či operacích zad a v těhotenství. Britská zdravotní služba NHS radí nastávajícím matkám v pokročilém stadiu těhotenství neležet na zádech déle než pár minut. Český McKenzie Institute zase obecně upozorňuje, že žádný cvik na páteř nelze předepsat plošně, a pokud se stav nezlepšuje nebo cvičení nesedí, je namístě návštěva fyzioterapeuta. Ten nebude posuzovat internetový trend, nýbrž vaše záda. Okamžitě skončete při ostré bolesti, vystřelování do nohy, brnění, necitlivosti nebo závrati.
Proč břicho po pěti minutách vypadá pevněji: roli hraje pánev a bederní křivka
Pánev funguje jako základna celého trupu. Když se nakloní dopředu, lékaři mluví o předním sklonu. Hýždě se vystrčí, bedra se víc prohnou a břicho se posune vpřed, jako by ho někdo zezadu postrčil. Při zadním sklonu se pánev naopak stáčí dozadu a bederní oblouk se zplošťuje. Obě odchylky popisuje
Cleveland Clinic a jako nejčastějšího viníka jmenuje dlouhé a časté sezení.
Kancelářská židle, volant, gauč. Tělo v nich tráví hodiny ve stejné poloze a svaly kolem kyčlí postupně ochabují nebo tuhnou. Letošní studie v odborném časopise European Spine Journal sledovala lidi, kteří půl hodiny seděli na pohovce. Pánev se jim stočila dozadu a u účastníků s chronickou bolestí beder se větší zadní sklon pojil se zhoršením potíží. Tři desítky minut stačily k měřitelné změně.
Ručníková role působí opačným směrem. Otevře přední linii trupu, protáhne hrudník, uvolní bedra a navede pánev k neutrálnějšímu postavení. Člověk si navíc uvědomí, kde jeho bederní křivka vůbec je. Po vstání pak stojí „výš“, ramena klesnou a břicho se v siluetě rozloží jinak. Objem zůstává stejný, mění se jeho uspořádání.
Vyzkoušet to jde jednoduše. Před cvikem se vyfoťte z boku ve stejné vzdálenosti od zrcadla, v přirozeném stoji, bez zatahování břicha. Po pěti minutách na ručníku snímek zopakujte. Rozdíl, pokud ho uvidíte, vypovídá o držení těla. Pro trvalejší efekt Cleveland Clinic doporučuje kombinovat protahování zkrácených svalů s posilováním těch oslabených, tedy hýždí, zad a hlubokého stabilizačního systému.
Tuk z břicha pod ručníkem zůstane: co na něj skutečně platí
Tady přichází střízlivější kapitola. Představa, že tuk zmizí přesně z místa, které cvičíme, patří k nejodolnějším fitness mýtům. Univerzita v Sydney ji rozebrala s odkazem na metaanalýzu 13 studií s více než 1 100 účastníky: lokální trénink na lokální tukové zásoby neúčinkoval. Harvard Health doplňuje, že ani sedy-lehy nedokážou odstranit viscerální tuk obalující vnitřní orgány, přestože břišní svaly zpevní.
Fukucudži Sklapovačky Chůze, silový trénink a strava Typ zátěže pasivní protažení aktivní posilování celkový energetický výdej Hlavní přínos napřímení, uvolnění beder, vnímání pánve silnější břišní svaly úbytek podkožního i viscerálního tuku Čas 1 až 5 minut desítky opakování týdny a měsíce Riziko pro bedra nízké, pokud nebolí vyšší při potížích s ploténkami podle techniky
Český článek lékárenské sítě Dr. Max řadí sedy-lehy, prudké rotace a hluboké předklony mezi rizikové pohyby pro problematická bedra. V tomto srovnání vychází ručník jako šetrnější vstupní rituál. Kdo chce břicho opravdu zpevnit, může na něj navázat mrtvým broukem, střídavým zvedáním paže a nohy na čtyřech (bird dog) nebo lehčí variantou prkna. Kdo touží zhubnout, potřebuje mírný kalorický deficit, pravidelnou chůzi nebo jinou aerobní aktivitu, posilování a dostatek spánku.
Podle nás si ručník zaslouží místo hned po vstání ze židle, ráno před sprchou nebo večer před spaním. Pět minut, nulové náklady, okamžitá zpětná vazba v zrcadle. Pro člověka, kterého klasické cvičení odrazuje, to může být první krok, po němž přijde chuť na další.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková