První nehoda dopravního letadla v historii měla 14 obětí

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První nehoda dopravního letadla v historii měla 14 obětíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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První světová válka přinesla prudký rozvoj letectví, který se přenesl i do letectví civilního. Po skončení konfliktu začala být letecká doprava cestujících stále běžnější. S tím ale nevyhnutelně přicházely i nehody.
První nehoda dopravního letadla v historii měla 14 obětíZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 30.10.2026 06:00
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