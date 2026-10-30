Kdo doma najde tenhle hrnek s puntíky, vyhrál. Sběratelé za něj v zahraničí dávají i 780 Kč

Bílý porcelán, drobné barevné tečky a ouško ohlazené tisíci ranními kávami. Takový hrnek mívala na poličce skoro každá česká babička a dlouho nikoho nenapadlo, že by se o něj mohl někdo zajímat. Dnes se staré puntíkaté kousky z Československa objevují v nabídkách zahraničních prodejců vintage zboží. Kolik za ně kdo skutečně dá, se ale liší kus od kusu a rozhodují o tom detaily, které běžný majitel snadno přehlédne.
Puntíky z Československa v cizích výlohách
Nejlépe je to vidět na Etsy, velkém online tržišti s ručními výrobky a starožitnostmi. Ve verzi pro německé kupce tam koncem října 2026 visel třeba bílý hrnek značky Bohemia z osmdesátých let s oranžovými puntíky za 13,50 eura. Mléčný džbánek s puntíky od keramiky Ditmar Urbach prodejce nabízel za 17,90 eura a porcelánový šálek s červenými tečkami z porcelánky u Lubence za 32 eur.
Přepočteno podle kurzu ČNB z 27. října 2026 to dělá zhruba 330, 440 a 780 korun. Prodejci v názvech inzerátů zdůrazňují český nebo československý původ a u hrnku Bohemia uvádějí i desetiletí výroby.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kousek Výrobce Cena v inzerátu Přibližně v korunách (kurz ČNB z 27. října 2026) Bílý hrnek s oranžovými puntíky z osmdesátých let Bohemia 13,50 eura zhruba 330 Kč Mléčný džbánek s puntíky keramika Ditmar Urbach 17,90 eura zhruba 440 Kč Porcelánový šálek s červenými tečkami porcelánka u Lubence 32 eur zhruba 780 Kč
Vyplatí se mít na paměti, že jde o ceny, které si stanovil prodávající. Za kolik hrnek nakonec skutečně odejde, z inzerátu nevyčtete.
Z bazarové drobnosti sběratelský kousek
Doma přitom tyhle hrnky ještě nedávno nikoho nezajímaly. „Před patnácti lety takový hrneček běžně stál na bazaru 20 nebo 5 korun,“ řekl redakci CNN Prima NEWS Petr Horáček, který vede antikvariát. Dnes se retro porcelán z Československa prodává za mnohonásobek tehdejších bazarových cen a za hrnek se žádaným motivem, třeba s makovicí, kupci v Česku zaplatí i skoro 1 000 korun.
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Kupují je nejčastěji lidé ve věku mezi třiceti a padesáti lety. Takový hrnek je pro ně kouskem vlastního dětství a za tuhle vzpomínku rádi sáhnou hlouběji do peněženky. Nejžádanější bývá porcelán z Lokte a z Dubí.
Retro porcelán z Československa nejčastěji kupují lidé, kterým připomíná dětství. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Plechový bratranec ze Sfinxu
Puntíky zdobily i smalt. V kuchyních se stejně dobře zabydlelo červené smaltované nádobí s bílými tečkami a za většinou tuzemského smaltu té doby stojí jedno jméno. Ředitelka Muzea smaltu a smaltovaného nádobí Jindra Šmídová pro Deník připomněla, že po roce 1948 nesly všechny znárodněné tuzemské smaltovny jméno Sfinx.
Samotný národní podnik Sfinx vznikl v roce 1953, když se v Českých Budějovicích spojily tři tamní smaltovny. Během sedmdesátých let dával práci 2 700 lidem a jeho nádobí odebíralo 80 zemí. Po privatizaci v devadesátých letech pokračovala hlavní část firmy jako akciová společnost a smaltované nádobí vyráběla do roku 2005.
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Na tradici navázala firma Belis, která dnes smaltované nádobí prodává i pod jménem Sfinx a červený dekor s bílými puntíky vrátila do výroby. Nová smaltovaná miska o průměru 18 centimetrů s tímto vzorem stojí 549 korun, takže kdo po babičce nic nezdědil, může si puntíky do kuchyně pořídit nové.
Co prozradí spodek hrnku
Kupce zajímá především to, odkud kus pochází a v jaké je kondici. Značka nebo razítko na spodní straně umožní dohledat, která porcelánka hrnek vyrobila a zhruba kdy. Na ceně se naopak podepíše každá vada, třeba slepené ouško, otlučený smalt nebo stopy po neodborné opravě, a to i u jinak hledaného kusu.
Pokud se rozhodnete hrnek prodat, nafoťte ho ze všech stran včetně detailu spodní strany. Do popisu napište výrobce a odhad desetiletí, ve kterém kus vznikl. Bez těchto údajů se váš hrnek mezi stovkami podobných nabídek snadno ztratí.
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A když se ukáže, že žádný poklad nemáte, nic se neděje. Z puntíkatého porcelánu se dá pořád dobře pít a vzpomínka na babiččinu kuchyni k němu patří tak jako tak.
Zdroje: https://www.etsy.com/market/czech_polka_dot, https://www.etsy.com/market/czechoslovakia_polka_dot, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_(podnik), https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://www.blesk.cz/clanek/847706, https://www.zbozi.cz/vyrobek/belis-bily-puntik/, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt, https://cnn.iprima.cz/prodejni-hit-z-ery-socialismu-morna-ho-mate-doma-520022