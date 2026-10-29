Pérez má novou smlouvu do roku 2029. V Mexiku kvůli němu přišlo do ulic 100 tisíc fanoušků

Od nejisté budoucnosti k dlouhodobé smlouvě
Sergio Pérez se před domácí Velkou cenou Mexika ocitl v situaci, kterou by mu před časem mnozí nepředpovídali. Po odchodu z Red Bullu se řešilo, zda bude mít ještě příležitost vrátit se na startovní rošt Formule 1. Americký Cadillac mu tuto možnost pro svou premiérovou sezonu 2026 dal. A nyní oznámil, že s ním počítá nejméně do konce roku 2029.
Pro šestatřicetiletého mexického jezdce je to silné potvrzení důvěry. Cadillac zatím v první sezoně mistrovství světa nebodoval, a tak smlouva nemůže být odměnou za sérii pódiových umístění. Je především investicí do zkušeností, znalosti závodního provozu a schopnosti pomáhat nové stáji růst. Pérez zná nejen prostředí týmů středu pole, ale i tlak na výsledky u Red Bullu, kde závodil po boku Maxe Verstappena.
Cadillac otevřeně mluví o dlouhodobém projektu. Ve Formuli 1 se nový tým nestává konkurenceschopným jen nákupem jednoho zkušeného jezdce. Potřebuje sladit aerodynamiku, vývoj vozu, strategii, práci mechaniků a zpětnou vazbu z trati. Právě v této roli může mít Pérez pro stáj hodnotu i v sezonách, kdy jeho monopost zatím nebojuje o body.
Sto tisíc lidí podél jedné třídy
Ještě silnější obrázek jeho domácího postavení přišel při exhibici v Mexico City. Podle organizátorů se na Paseo de la Reforma sešlo přibližně 100 tisíc lidí. Pérez předváděl smyky s monopostem upraveným na základě Formule 2, zastavoval se u památníku Anděla nezávislosti a zdravil fanoušky, z nichž se někteří pokoušeli získat výhled i ze stromů a dalších vyvýšených míst.
Rozdával podpisy a fotografoval se s příznivci. Akce měla také význam pro lidi, kteří nemají vstupenky na samotnou Grand Prix. Pro ně představovala vzácnou možnost spatřit mexického jezdce při jízdě s formulovým vozem přímo v ulicích města.
Pérez není doma milovaný jen kvůli aktuálním výsledkům. Vítěz šesti Grand Prix se za dlouhou kariéru stal jednou z nejviditelnějších mexických osobností světového motorsportu. Jeho návrat do šampionátu tak fanoušci vnímají i jako pokračování příběhu, který se po Red Bullu mohl zdát uzavřený.
Třísetý start a úplně jiné cíle
Pérez má v neděli absolvovat 300. start v Grand Prix. Je to výjimečný milník vytrvalosti v prostředí, kde se jezdecká místa mění rychleji, než by si fanoušci přáli. Na rozdíl od období v Red Bullu však nebude domácí víkend posuzovat podle toho, zda dokáže bojovat s nejrychlejšími o vítězství.
Jeho současným úkolem je pomáhat stavět tým, který teprve hledá cestu do bodovaných pozic. Právě spojení dlouhodobé smlouvy a nadšení mexických fanoušků ukazuje dvě různé stránky Pérezova návratu: na trati trpělivou práci na novém projektu, mimo ni obrovskou osobní popularitu. A pro Cadillac je taková kombinace zdaleka víc než běžná jezdecká smlouva.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Formula1.com – Pérez prodloužil s Cadillacem do roku 2029 [2], Reuters – Pérezova mexická exhibice [3], Reuters – smlouva Cadillacu s Pérezem [4], Sky Sports – podrobnosti prodloužení [5]