Většina Čechů klip ze sáčku s pečivem vyhodí. Přitom v kuchyni, šuplíku i na zahradě nahradí věci, za které platíte zbytečně

Při snídani se rozbalí toustový chléb a drobný plastový čtvereček s výřezem putuje do odpadkového koše dřív, než si ho člověk vůbec všimne. Kdo ho ale schová do šuplíku, získá zadarmo malou zásobu náhradních dílů pro domácnost: uzávěr na sáček s oříšky, držák stočeného kabelu, jmenovku k sazenici nebo nástroj do úzké spáry. Dohledali jsme, kolik stojí obchodní alternativy, z čeho se klipy vyrábějí a kde už jejich služby končí. Úspora se počítá v haléřích na kus. Smysl dává hlavně tehdy, když kvůli dvěma třem drobnostem nemusíte kupovat celé balení.
Kolíček na koření a pořádek v šuplíku zadarmo
Nejpřirozenější uplatnění zůstává v kuchyni. Klip zvládne i jinde to, k čemu vznikl, totiž sepnout hrdlo sáčku. U menších balení s kořením, strouhankou, oříšky nebo sušeným ovocem bývá šikovnější než velký kuchyňský kolíček, který malý sáček převáží a shodí z poličky. Hermetické uzavření nečekejte, proti vysypání obsahu ve skříňce ale poslouží spolehlivě.
Mezi respondenty, které redakce Kupi.cz oslovila v ostravském nákupním centru, takhle klipy používá čtyřiatřicetiletá Jana. Koření jí podle všeho drží na jednom místě lépe než gumičky, které časem ztvrdnou a prasknou.
Druhé uplatnění najde klip v zásuvce plné drobností. Pudinky, kypřicí prášky nebo sáčky instantních směsí se v šuplíku rády rozlezou do všech koutů. Jedním klipem je spojíte do úhledného svazku a při pečení saháte po celém balíčku najednou. Pokud doma schraňujete klipy různých barev, můžete jimi rozlišovat i obsah: modrý na pečení, červený na dezerty.
Kabely v autě i za televizí zkrotí bez stahovací pásky
Stočený nabíjecí kabel má sklon se v přihrádce samovolně rozmotávat. Klip ho udrží ve smyčce a na rozdíl od gumičky si zachovává tvar, takže ho lze sundat a znovu nasadit tolikrát, kolikrát je potřeba. Jednorázovou stahovací pásku je oproti tomu nutné pokaždé ustřihnout.
Jednačtyřicetiletý Petr z ostravské ankety takhle drží v pořádku kabely v autě. Devětadvacetiletý Michal šel ještě o krok dál a klipy využívá jako popisky. Na plochou část napíše fixem, ke kterému spotřebiči kabel patří, a za televizí nebo pod pracovním stolem pak nemusí zkoušet zapojovat jednu zástrčku po druhé. Stejně dobře označí krabičky s drobnostmi.
U kabelů ovšem platí jasná mez. Ke spojení několika šňůr na nočním stolku klip stačí. Pro elektroinstalaci, vedení kabelů pod tahem nebo trvalé upevnění ve zdi patří na řadu stahovací pásky z polyamidu, tedy nylonu, vyrobené právě pro organizaci vodičů.
Jmenovka pro sazenici a nečekaný pomocník do spár
Zahrádkáři ocení klip jako provizorní cedulku. Stačí k němu přichytit papírek s názvem odrůdy, případně napsat jméno přímo na plast, a výsevy rajčat nebo paprik se v truhlíku nepopletou. Dvaapadesátiletá Lenka z ankety Kupi.cz ho na zahradě používá i k přichycení slabšího stonku k opoře.
U podpory rostlin rozhoduje jemnost. Klip vedený kolem tyčky i stonku by měl sedět volně, s vůlí na tloustnutí, a nikdy by neměl škrtit růstový vrchol. Po několika dnech se vyplatí zkontrolovat, zda na stonku nevznikl otlak. V příští jarní sezoně se hodí zejména od březnového předpěstování až do výsadby teplomilných druhů ven, kterou zahrádkáři tradičně odkládají za polovinu května. Mimo sezonu poslouží k označení pokojových rostlin nebo podzimních květináčů s cibulovinami.
Nejméně očekávaný trik souvisí s úklidem. Klip opatrně narovnejte, na konec přichyťte kousek vaty nebo papíru a vzniklým nástrojem vyčistěte úzké mezery kolem radiátoru, škvíry mezi dlaždicemi nebo zapadlé rohy. Na silikonové spáry, lakované povrchy a těsnění netlačte silou. Jakmile plast praskne, klip vyhoďte, protože jeho ostrá hrana by mohla poškrábat povrch.
Kolik stojí obchodní náhrada: přepočet na haléře
Abychom si udělali představu o hodnotě vyhozeného klipu, porovnali jsme ceny běžně dostupných alternativ:
Alternativa Balení Cena Cena za kus Uzávěr na sáčky IKEA BEVARA 24 ks 29 Kč cca 1,21 Kč Stahovací pásky Werckmann (Action) 200 ks 48,90 Kč cca 0,24 Kč Elektrikářské stahovací pásky 100 ks 36 až 69 Kč cca 0,36 až 0,69 Kč
Jednotlivý kus tedy představuje haléře, nanejvýš korunu s drobnými. Skutečná úspora se ovšem skrývá jinde. Kdo potřebuje sepnout dva sáčky s ořechy a srovnat tři kabely, musí v obchodě sáhnout po celém balení za 29 až 49 korun, z něhož většina obsahu skončí zapomenutá v šuplíku. Hrstka schovaných klipů tenhle nákup jednoduše nahradí.
Pro hrubou orientaci jsme si udělali modelový výpočet. Domácnost, která koupí balený nebo toustový chléb dvakrát týdně, získá za rok přibližně sto klipů. Při ceně srovnatelného uzávěru z IKEA by šlo teoreticky o hodnotu kolem 125 Kč. Žádné jmění, ale peníze, které jinak bez povšimnutí mizí v koši spolu s plastem, jenž by mohl dál sloužit.
Lhostejnost k drobným obalovým prvkům zapadá do širšího obrazu. Podle průzkumu
CVVM SOÚ AV ČR z roku 2025 se o obaly potravin zajímá 39 % Čechů, zatímco 60 % jim pozornost nevěnuje. Malý plastový uzávěr tak snadno unikne i těm, kdo jinak doma šetří. Kde plastový klip narazí: teplo, tah a únava materiálu
Klip z pekárny nemusí být vždy stejný. Oborové zdroje popisují uzávěry z polypropylenu, plastové štítky z polystyrenu a také drátkové pásky (tzv. clipbandy), kde polypropylenový pásek vyztužují dva dráty. Každý typ se chová jinak.
Polypropylenový klip je houževnatější, snese drobné ohýbání a hodí se na sáčky i kabely. Ani on však nevydrží neomezené ohýbání v jednom místě, kde se časem objeví bělavá prasklina. Polystyrenový klip je tvrdší a křehčí. Při pokojové teplotě se chová jako sklovitý materiál, takže při násilném narovnání může prasknout. Pro roli jmenovky ale vyhovuje výborně. Drátkový uzávěr pevněji obepne hrdlo sáčku a dá se tvarovat. Na psaní a do spár se hodí méně a kombinace kovu s plastem zhoršuje jeho recyklaci.
Pro domácí triky tedy obvykle lépe poslouží plochý plastový klip, drátkový zase vyniká u klasického zavírání.
U potravin zůstává klip bezpečný tam, kde byl původně určen: u suchého obsahu, při pokojové teplotě a při krátkém kontaktu. Finský potravinový úřad upozorňuje, že přechod látek z plastu do jídla roste s teplotou a délkou kontaktu, ale také s mastnotou nebo kyselostí potraviny. Singapurská potravinová agentura doporučuje ohřívat jídlo jen v obalech, které jsou k tomu výslovně určené. Klip proto nepatří k hrnci, do trouby ani do mikrovlnky a potištěnou stranou by se neměl dotýkat vlhkého či mastného jídla.
Mechanické meze jsou stejně zřetelné. Těžké sáčky s moukou, trvale namáhané spoje nebo cokoli pod ostrým tahem přenechte specializovaným pomůckám. Klip zvládá lehké a krátkodobé úkoly, kde případné uvolnění nijak nevadí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková