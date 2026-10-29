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Flagg táhl Dallas k výhře o 24 bodů. Neporažená Oklahoma narazila, ale bez několika důležitých hráčů

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Cooper Flagg zaznamenal 26 bodů a osm asistencí, když Dallas Mavericks porazil Oklahoma City Thunder 120:96 a připravil obhájci titulu první porážku sezony. Výsledek má ovšem důležitý kontext: Thunder postrádali několik opor a z 32 tříbodových pokusů proměnili pouhých pět. Za Dallas se navíc doma poprvé po dlouhé zdravotní pauze znovu představil Kyrie Irving.
Flagg táhl Dallas k výhře o 24 bodů. Neporažená Oklahoma narazila, ale bez několika důležitých hráčů

Flagg táhl Dallas k výhře o 24 bodů. Neporažená Oklahoma narazila, ale bez několika důležitých hráčů

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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