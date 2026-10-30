Za socialismu stála 534 Kčs a měla ji v kuchyni každá domácnost. Dnes za ni sběratelé v Rakousku platí až 97 000 Kč

Modrobílé talíře s jemnými kvítky a plody se u nás léta vytahovaly na nedělní svíčkovou i na Štědrý večer. Doma je bereme jako samozřejmost, kterou člověk zdědí spolu s kredencí. Za hranicemi ale stejné nádobí z časů Československa dostává cenovky, nad kterými by se nejedna babička podivila.
Sbírka z Burgenlandu za 4 000 eur
Na největším rakouském bazaru willhaben.at visí inzerát z Mattersburgu v Burgenlandu, naposledy upravený 11. října 2026. Soukromá prodávající v něm nabízí 230 kusů porcelánu s modrým cibulovým vzorem. Skoro všechny podle ní mají na spodní straně korunku, písmeno D a slovo Czechoslovakia, tedy značku porcelánky v Dubí u Teplic.
Za celý soubor si prodávající řekla o 4 000 eur. Při kurzu České národní banky z 27. října 2026 to dělá přibližně 97 000 korun. Je fér dodat, že jde o částku z inzerátu. Zda ji někdo opravdu zaplatí, se z nabídky nepozná. Týká se navíc rozsáhlé sbírky, ze které by se dalo prostřít pro několik desítek hostů.
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Za socialismu byl cibulák zboží pro běžné rodiny. Kdo neměl poblíž dobře zásobenou prodejnu, mohl si ho objednat poštou. Zásilkový katalog Magnet na sezónu 1986/1987 nabízel soupravu talířů Natálie s cibulovým dekorem za 534 Kčs. Koláčovou soupravu se stejným vzorem nabízel tentýž katalog za 134 Kčs.
Modrý vzor se tak usadil v obrovském množství kuchyní a kredencí. Leckterá souprava v rodině vystřídala několik majitelů. Spousta lidí cibulák dodnes schovává pro slavnostní chvíle a k běžnému jídlu ho ani nevytáhne.
Ceny z katalogu Magnet a z rakouského inzerátu přehledně shrnuje následující tabulka:
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Co Kde a kdy Cena Souprava talířů Natálie s cibulovým dekorem katalog Magnet, sezóna 1986/1987 534 Kčs Koláčová souprava se stejným vzorem katalog Magnet, sezóna 1986/1987 134 Kčs Sbírka 230 kusů porcelánu s modrým cibulovým vzorem inzerát na willhaben.at, říjen 2026 4 000 eur v inzerátu, přibližně 97 000 Kč Rakousko ho zná ještě z monarchie
Proč je cibuláku z Dubí v Rakousku tolik? Porcelánka u Teplic začala modrý vzor vyrábět v roce 1885, kdy ji koupila firma Teichert z Míšně. S novým zbožím mířila na trh celé rakousko-uherské monarchie, kde podobný porcelán tehdy chyběl. Do rakouských domácností se tak dubský cibulák dostával dávno před vznikem Československa.
Samotný název je vlastně omyl. Cibuli byste ve vzoru hledali marně, lidé si s ní jen spletli stylizovaná granátová jablka. Němci a Rakušané vzoru říkají Zwiebelmuster, tedy cibulový vzor, a pod tímto názvem ho najdete i v rakouských inzerátech.
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Než talíře odnesete do bazaru nebo je naopak koupíte, otočte je vzhůru nohama. Pravý dubský kus prozradí razítko s písmenem D uprostřed. Nápis Czechoslovakia navíc dokládá, že kus vznikl ještě před rozdělením státu na konci roku 1992.
Potěší i to, že se v Dubí dají dokoupit jednotlivé kusy. Když doma vezme za své omáčník nebo cukřenka, chybějící díl lze doplnit i k soupravě staré několik desítek let, protože porcelánka tradiční tvary stále vyrábí. Současný cibulák klidně ohřejete v mikrovlnné troubě a po jídle ho můžete dát rovnou do myčky, protože modrou barvu chrání vrstva glazury.
Jednotlivé kusy se prodávají za pár eur
Velké částky se týkají hlavně celých sbírek. Samotné talíře, hrnky nebo omáčníky z Dubí se na willhaben.at běžně nabízejí za jednotky až nižší desítky eur za kus. Cenu tedy táhne nahoru především velký a zachovalý soubor, ve kterém nechybí ani servírovací mísy. Za desítky let se v každé rodině něco rozbije, a tak je úplná souprava bez otlučených okrajů mnohem vzácnější než osamělý talíř.
Přečtěte si také: Kdo si tohle přivezl v 70. letech z Bulharska, dnes sedí na pokladu. Prodávající za to chtějí i 4 000 Kč Jednotlivé kusy starého porcelánu se na bazarech nabízejí levně, i samostatné talíře a hrnky z Dubí stojí v rakouských inzerátech jednotky až nižší desítky eur. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo chce rodinný cibulák prodat, neměl by se řídit jen nejvyššími cenovkami. Víc napoví, za kolik podobné soubory skutečně změnily majitele. Kupci navíc ocení fotky dna se značkou a přesný počet kusů.
Zdroje: https://katalogmagnet.cz/magnet/natalie-14/, https://katalogmagnet.cz/magnet/kolacova-souprava-12/, https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/zwiebelmuster-230-teile-1357854706/, https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/marktplatz?keyword=zwiebelmuster%20dub%C3%AD, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-vladimir-feix-mym-osudem-je-cibulak-40008991, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/svetovecesko-a-slavny-porcelan-s-cibulovym-vzorem, https://www.denik.cz/bydleni/cibulak-porcelan-generaci-20131226.html