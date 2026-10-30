Chtěl jen na chvíli ven. Zdravotníci táborské nemocnice splnili pacientovi přání

Chtěl jen na chvíli ven. Zdravotníci táborské nemocnice splnili pacientovi přáníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chtěl jen na chvíli ven. Zdravotníci táborské nemocnice splnili pacientovi přáníZdroj: Nemocnice Tábor
Článek byl publikován 30.10.2026 05:46
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Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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