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Chtěl jen na chvíli ven. Zdravotníci táborské nemocnice splnili pacientovi přání

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Někdy dokáže i zdánlivá maličkost zpříjemnit náročné chvíle strávené v nemocnici. Jeden z pacientů kardiologického oddělení Nemocnice Tábor si přál na chvíli opustit nemocniční pokoj a užít si podzimní slunce. Zdravotníci mu přání splnili.
Chtěl jen na chvíli ven. Zdravotníci táborské nemocnice splnili pacientovi přání

Chtěl jen na chvíli ven. Zdravotníci táborské nemocnice splnili pacientovi přání

Zdroj: Nemocnice Tábor
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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