Octavianus potřeboval živou válečnou kořist, Kleopatra mu ji vzala sebevraždou. Její dceru zachránil římský institut rukojmích

Srpen roku 29 př. n. l., Řím. Městem projíždí Octavianův triumfální vůz a dav sleduje, co vítěz přivezl z Egypta. Místo živé Kleopatry nesou nosiči její podobiznu, zachycenou podle tradice s hadem, který jí měl přinést smrt. Hned za obrazem kráčejí dvě děti v královském oblečení: dvojčata Alexander Hélios a Kleopatra Selené. Cassius Dio je výslovně řadí k podívané, ke kořisti vystavené na odiv. Pro dívku, která o rok dříve přišla o matku i otce, to byl nejtemnější okamžik dětství. Paradoxně se z něj ale zrodila její záchrana. Selené přežila, protože se pro Octaviana stala cennější jako živá spojka mezi poraženou dynastií a novým římským pořádkem než jako odstraněná hrozba.
Triumf bez královny: proč Octavianus toužil po živé Kleopatře
Římský triumf fungoval jako politické divadlo. Vítěz v něm ukazoval lidu hmatatelný důkaz, že válka skončila a že bohové stáli na jeho straně. Augustus se tím později chlubil i ve svém politickém testamentu. V
Res gestae divi Augusti připomíná, že před jeho vozem kráčelo devět králů nebo královských dětí. Trojice triumfů z 13. až 15. srpna 29 př. n. l. vyvrcholila právě oslavou vítězství nad Egyptem.
Octavianus měl i jeden choulostivější důvod. Válka proti Antoniovi byla ve skutečnosti občanskou válkou Římanů proti Římanům a takové vítězství se veřejně oslavovat nehodilo. Podle Diona proto oficiální pocty mluvily o vítězství nad Kleopatrou a Egyptem a Antonia ani další Římany nezmiňovaly. Královna tak v propagandě zastupovala celého nepřítele. Bez ní by triumf přišel o hlavní postavu.
Podle
Cassia Diona dal Octavianus Kleopatru po pádu Alexandrie hlídat, aby jeho triumfu dodala lesk. Ona prý jeho záměr prohlédla a vystavení v Římě považovala za horší osud než smrt. Když se jí podařilo zemřít, byl vítěz podle téhož historika zarmoucen, a to i proto, že přišel o slávu svého vítězství. Plútarchos dodává, že Octaviana její skon rozmrzel a zároveň v něm vzbudil obdiv k její hrdosti.
Antické prameny vznikly s odstupem a s jasnými sympatiemi, takže jejich líčení pohnutek je třeba brát opatrně. Politický výsledek ale zpochybnit nelze. Jediným rozhodnutím vzala Kleopatra vítězi nejcennější kus kořisti.
Dvojčata v průvodu: Kleopatřiny děti jako náhradní trofej
Prázdné místo po matce zaplnily děti. Jejich hodnota přitom přesahovala citový účinek na dav. Už roku 34 př. n. l. uspořádal Antonius v Alexandrii okázalou ceremonii, známou jako alexandrijské donace. Kleopatru prohlásil „královnou králů“, Caesariona „králem králů“ a společným potomkům rozdělil rozsáhlá území. Selené připadla Kyrenaika na libyjském pobřeží. Malá princezna tak nesla dynastický nárok, který mohl kdokoli v budoucnu oživit.
S takovými nároky Octavianus nakládal nemilosrdně a zároveň vypočítavě. Rozhodoval o každém dítěti zvlášť:
Dítě Původ Osud podle pramenů Caesarion syn Kleopatry a Julia Caesara dopaden při útěku do Etiopie a zabit Antyllus starší syn Antonia s Fulvií popraven Alexander Hélios syn Kleopatry a Antonia veden v triumfu, později ušetřen Kleopatra Selené dcera Kleopatry a Antonia vedena v triumfu, vychována v Římě, provdána Ptolemaios Filadelfos nejmladší syn Kleopatry a Antonia ušetřen
Dio vysvětluje, proč dopadli nejstarší synové nejhůř. Rodiče je před porážkou stavěli do role vůdců a to je podle něj zahubilo. Caesarion navíc ohrožoval samotný základ Octavianovy moci, protože se hlásil ke Caesarovi jako jeho vlastní syn, zatímco Octavianus byl synem adoptivním. Antyllus zase představoval dospívajícího Antoniova dědice. Mladší děti žádné vojsko nepovedly. Daly se vychovat.
Rukojmí v domě Octavie: jak Řím pěstoval krále pro periferii
Po triumfu se Selené ocitla v domácnosti, která vypadá jako krutý žert osudu. Podle
Plútarchova Života Antoniova převzala Antoniovy děti Octavia Mladší, sestra vítěze a zároveň bývalá Antoniova manželka, kterou opustil kvůli Kleopatře. Vychovávala je spolu se svými vlastními potomky.
Podle nás šlo o mistrovský politický tah. Octavia propojovala rodinnou pietu s dohledem nad poraženou dynastií a vítěz se navenek mohl prezentovat jako velkorysý strýc. Děti nepřítele vyrůstaly pod jeho střechou, učily se latinsky, poznávaly římskou elitu a přijímaly její zvyklosti.
Za tímto uspořádáním stála dlouhá římská praxe. Urození rukojmí, často královské děti, sloužili jako záruka smluv a poslušnosti jejich zemí. Cambridgeský výklad k rukojmím v římské říši upozorňuje, že aristokratické děti vedené v triumfu představovaly „cenný úlovek“ tažení a zároveň příští generaci pod římským dohledem. Ruský historik O. V. Nikišin ve své studii ukazuje, že Augustus z této zvyklosti vybudoval celý systém klientských vládců vychovaných v Římě.
Suetonius potvrzuje, že Augustus vychovával děti mnoha panovníků společně se svými. Dio na stejném místě, kde líčí osud Kleopatřiných potomků, popisuje, jak Octavianus s královskými dětmi drženými na dvoře zčásti jako rukojmí naložil: některé poslal domů, jiné oženil či provdal a další si ponechal. Selené patřila do prostřední skupiny. Bezbranná sirota se proměnila v diplomatickou investici.
Královna Mauretánie: Kleopatřina dcera na mincích severní Afriky
Ženich přišel z podobného prostředí jako nevěsta. Juba II. byl synem numidského krále, který padl v boji proti Caesarovi. Plútarchos zaznamenal, že jako malé dítě šel v Caesarově africkém triumfu a později se proslavil jako jeden z nejvzdělanějších mužů své doby. Dio dodává, že vyrostl v Itálii, doprovázel Octaviana na taženích a odměnou získal království i Selené za manželku. Dvě děti poražených vládců, dvakrát triumfální ponížení, jeden společný trůn.
Sňatek se obvykle klade do doby kolem roku 25 př. n. l., kdy Augustus uspořádal Mauretánii jako klientské království na západě severní Afriky. Dio při té příležitosti uvádí ještě jednu pozoruhodnou věc: Alexander Hélios a Ptolemaios Filadelfos byli ušetřeni jako projev laskavosti vůči novomanželům. Svatba tak zachránila i Seléniny bratry. Pak se oba chlapci z pramenů vytrácejí. Mohli zemřít mladí, žít v ústraní nebo prostě ztratit politický význam. Ani jedna možnost doložená není.
Selené naproti tomu zanechala hmatatelné stopy. Nejpřesvědčivěji promlouvají mince. Denár evidovaný numismatickou firmou
Classical Numismatic Group nese na jedné straně Jubu, na druhé Kleopatru Selené s řeckou královskou titulaturou. Badatelé to vykládají jako náznak partnerské vlády. Podle odborného abstraktu k její ikonografii byla politicky aktivní a silně se hlásila k Egyptu a ptolemaiovskému odkazu. Své dceři dala jméno po matce a syna pojmenovala Ptolemaios. Ten po otcově smrti kolem roku 24 n. l. převzal mauretánský trůn. Dynastie, kterou Řím v Alexandrii pohřbil, tak pokračovala o kus dál na západě.
S dvojčaty se spojuje i sousoší z okolí chrámu v Dendeře, uložené v Egyptském muzeu v Káhiře pod číslem JE 46278. Kdo chce jít hlouběji, může sáhnout po biografii Jane Draycottové
Cleopatra’s Daughter: Egyptian Princess, Roman Prisoner, African Queen (Apollo/Bloomsbury, 2022). Autorka v ní Selené označuje za nedoceněnou vládkyni, jejíž příběh je třeba skládat z literárních a archeologických útržků. I proto zůstává v českém povědomí ve stínu své slavné matky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková