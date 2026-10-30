Pikachu Illustrator nikdy nebyl v prodeji. Děti ho dostávaly za kresby v časopise. Jeden kus se právě prodal za 60 milionů Kč

Kladívko dopadlo 20. září 2026. Položka s dlouhým katalogovým jménem „1998 Pokemon Japanese CoroCoro Comic Promo Holo Illustrator Pikachu, CGC Mint 9“ uzavřela letní aukci
Goldin 100 na částce 2 806 271 dolarů včetně aukční přirážky, tedy zhruba 59,5 milionu korun. Kdo kartu získal, aukční síň nezveřejnila. Zato je dobře známo, odkud tenhle kousek potištěného kartonu pochází: z japonských dětských pokojů konce devadesátých let, kde ho malí výtvarníci dostávali poštou jako cenu za obrázek. V obchodech se nikdy neobjevil. A právě tahle okolnost z něj dnes dělá jeden z nejžádanějších sběratelských předmětů planety. Soutěž v CoroCoro Comic: jak se dětská kresba proměnila v kartu za miliony
Příběh začíná na podzim 1997 na stránkách japonského komiksového magazínu CoroCoro Comic. Redakce vyzvala čtenáře, ať pošlou ilustrace svých oblíbených Pokémonů. Následovaly další dvě výzvy v roce 1998. Druhá se vázala k filmu Mewtwo vrací úder a točila se kolem Mewa a Mewtwa, třetí patřila snímku Pikachuovy letní prázdniny a samozřejmě Pikachuovi.
Podle podrobné rekonstrukce, kterou sepsala certifikační firma
CGC, putovalo k vítězům celkem 39 karet: 23 z první soutěže a po osmi z dalších dvou. Později se vynořily ještě dva exempláře vydané mimo oficiální kanál, takže dnešní trh počítá se 41 známými kusy. Pro představu: tolik lidí se vejde do jednoho běžného autobusu.
Na první pohled se karta podobá ostatním. Při bližším zkoumání ale vyniknou detaily, které by běžný balíček nenabídl. V horní liště stojí nápis „ILLUSTRATOR“ místo obvyklého „TRAINER“, v rohu se skví symbol pera a raritu označuje dvojice hvězdiček. Samotného Pikachua nakreslila Acuko Nišida, designérka, s jejímž jménem se původní podoba žluté myšky pojí dodnes. Karta tak v sobě nese hned dvě autorské stopy: tvůrkyně ikony a anonymního dítěte, jehož obrázek porotu zaujal.
Mají některé z těch dětí, dnes už čtyřicátníků, svou výhru stále v šuplíku? Veřejný soupis vítězů a současných majitelů neexistuje. Část kusů opakovaně krouží mezi aukčními domy, u jiných zatím chybí jakákoli stopa. Dá se tedy předpokládat, že několik karet může dosud odpočívat v rodinném albu někde v Japonsku.
CGC 9 za 59 milionů, PSA 10 za 350: co určuje cenu Pikachu Illustratoru
Zářijová suma vypadá astronomicky, v rodině Illustratorů však patří spíš doprostřed žebříčku. V únoru 2026 prodal youtuber a zápasník Logan Paul přes Goldin svůj exemplář s hodnocením PSA Gem Mint 10 za 16 492 000 dolarů, v přepočtu přibližně 350 milionů korun. Kupcem byl AJ Scaramucci a
Guinnessova kniha rekordů aukci zapsala jako nejdražší prodej pokémonní i jakékoli sběratelské karty vůbec.
Ještě výmluvnější je zářijový týden. Pouhé dva dny před aukcí Goldin prodal aukční dům Heritage další Illustrator, tentokrát v hodnocení PSA Mint 9, za plných 5 milionů dolarů.
Exemplář Aukce Datum Cena v USD Cena v Kč (přibližně) PSA 10 (Logan Paul) Goldin 16. 2. 2026 16 492 000 350 mil. PSA 9 (MBA Gold Diamond) Heritage 18. 9. 2026 5 000 000 106 mil. CGC 9 Goldin 20. 9. 2026 2 806 271 59,5 mil.
Stejná devítka na štítku, a přesto téměř dvojnásobný rozdíl. Vysvětlení se skrývá v detailech. Kus z Heritage nesl doplňkové označení MBA Gold Diamond, které aukční síň popisuje jako výjimečné v rámci daného stupně. Svou roli hraje i značka certifikátu: PSA je na trhu s kartami nejrozšířenější a nejlikvidnější, a kupci za její pouzdro připlácejí. Registr PSA pak ukazuje, jak úzké je horní patro: v hodnocení Mint 9 eviduje 15 exemplářů a výš už jen jeden.
Rekordní desítka tak vyšla zhruba 3,3krát dráž než devítka z Heritage a téměř 5,9krát dráž než zářijový kus od Goldinu. Ten rozdíl ovšem vyjadřuje víc než pár desetin milimetru v centrování. Promítá se do něj slavný majitel, mediální show kolem aukce i pocit, že kupujete jediný dokonalý kus na světě. Podle nás je to nejlepší ukázka toho, jak vrcholný sběratelský trh funguje: o ceně rozhoduje karton, razítko hodnotitele a příběh dohromady.
Pikachu přetlačil Black Lotus přímo ve stejné aukci
Mezi sběrateli karetních her existuje jen málo jmen s podobnou aurou. Black Lotus z první edice Magic: The Gathering z roku 1993 bývá označován za svatý grál celého odvětví. V letní aukci Goldin 100 se objevil exemplář v nejvyšším hodnocení PSA 10 a odešel za 2 208 200 dolarů, tedy asi 46,8 milionu korun.
Pikachu s „horší“ devítkou ho předběhl zhruba o 12,7 milionu korun a dosáhl tak přibližně 1,27násobku jeho ceny. Na první pohled paradox, při druhém pohledu logika. Black Lotus vyšel v řádně prodávané sadě, byť dnes vzácné, kdežto Illustrator se k majitelům dostal jen přes soutěžní poštu. Dochovaných Illustratorů je navíc jen hrstka. A hlavně: Magic oslovuje vášnivou, ale užší komunitu hráčů, zatímco Pikachu zná babička v Ostravě stejně jako školák v Ósace. Popkulturní dosah značky se v aukčním sále proměňuje v peníze.
Výročí, fronty u hodnotitelů a vyprodané balíčky: proč trh v roce 2026 hoří
Zářijový prodej nevznikl ve vzduchoprázdnu. Pokémon slaví třicáté narozeniny a The Pokémon Company International na to vsadila sadou Pokémon TCG: 30th Celebration. Ta vyšla celosvětově 16. září 2026, čtyři dny před koncem aukce, a přinesla návrat klasických karet i třicet fóliových Pikachuů od různých ilustrátorů. Žlutá myška tak v týdnu dražby zaplavila zpravodajství i regály.
Poptávka přitom rostla už předtím. Na konci května firma na svých stránkách podpory přiznala, že některé produkty jsou kvůli enormnímu zájmu špatně k sehnání a tiskárny jedou na maximální kapacitu. Hodnotitelská společnost PSA uvádí přes 9 milionů nových aktivních sběratelů od roku 2023 a produkci 10 miliard pokémoních karet v roce 2025. Podle oznámení z 28. května zaznamenala dvacetiprocentní skok v objednávkách, který přidal 1,6 milionu karet, a od 2. června proto pozastavila nejlevnější kategorie hodnocení. Podle
přehledu PSA čekalo k 8. září na hodnocení 9,9 milionu karet.
V takové atmosféře působí Illustrator jako vlajková loď. Nejdražší sběratelské karty dnes podle nás stojí na průsečíku tří světů: nostalgie, luxusního aktiva a ověřeného původu. Pikachu Illustrator spojuje všechny tři téměř dokonale. Dětství, vzácnost a certifikát v jednom plastovém pouzdře.
Poklad na půdě? Jak v Česku nechat kartu ohodnotit a čeho se vyvarovat
Že by Illustrator ležel v české krabici od bot, je krajně nepravděpodobné. Šlo o japonské soutěže pro čtenáře japonského časopisu. Staré a dobře zachované pokémonky z přelomu tisíciletí ale hodnotu mít mohou, a tuzemští sběratelé mají k profesionálnímu trhu dobrý přístup.
Kdo chce kartu nechat ohodnotit, nemusí ji nutně posílat přes oceán:
Najada Games v Praze figuruje v oficiálním adresáři prodejců PSA se službou hromadného odesílání. Zardo Cards v pražských Vršovicích nabízí asistované hodnocení a odesílání do PSA, CGC i Beckett. PSA Frankfurt od 15. září 2026 zpřístupnil přímé lokální hodnocení pro sběratele z EU.
Před odesláním se vyplatí zkontrolovat název a edici, rok, jazyk, symbol rarity, číslo karty a hlavně stav rohů, hran, povrchu a centrování. PSA ve svých standardech výslovně varuje, že ořezávání, přebarvování, restaurování či čištění vede k odmítnutí nebo k hodnocení bez čísla. Desítka vyžaduje prakticky bezchybný kus s ostrými rohy a plným původním leskem.
Rekordy přitom vznikají hlavně v mezinárodních aukčních domech, v tuzemsku se veřejné prodeje v řádu desítek milionů korun neobjevují. A jako investice? U muzeálních rarit existuje doložitelná aukční likvidita. Pro běžného kupce však jde o spekulaci zatíženou poplatky, čekacími lhůtami, padělky a náladou konkrétního večera v aukci.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková