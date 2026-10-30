Zapomeňte na mražení. Švestky vydrží čerstvé 3 měsíce díky triku, který znaly naše prababičky

Ve venkovských spížích kdysi stávaly velké zavařovací sklenice, ve kterých na první pohled nebylo nic jiného než mouka. Kdo do nich ale sáhl, vytáhl z bílé vrstvy celou modrou švestku. Prababičky tak měly ovoce ze zahrady po ruce i ve chvíli, kdy stromy dávno shodily listí a lednice nebyla samozřejmostí.
Staré hospodářské rady slibují, že takhle uložené plody vydrží čerstvé celé měsíce. Jak se trik dělá a kolik od něj můžete reálně čekat?
Sklenice, mouka a trocha trpělivosti
Stačí k tomu běžná pšeničná mouka z obchodu a co největší zavařovací sklenice s dobře těsnícím víčkem. Postupuje se takto:
Přečtěte si také: Kdo má mléko ve dveřích lednice, kazí si ho sám. Je tam až o 4 °C tepleji a kysne mnohem dřív Dno sklenice pokryjte moukou a opatrně do ní usaďte první řadu švestek. Každá švestka potřebuje kolem sebe trochu volného místa, aby se o sousední plod neopírala. Řadu zasypte moukou a pokračujte stejně, dokud nedojdete k hrdlu sklenice. Sklenici zakryjte víčkem a postavte ji do sklepa, nevytápěné komory nebo jiného kouta, kde se drží chlad.
Staré návody nejvíc trvají na tom, aby k ovoci nepronikl vzduch. Ze sklenice pak vyndáváte jen tolik kusů, kolik zrovna spotřebujete, a zbytek zůstane zasypaný.
Do sklenice patří jen bezvadné kusy
Dobrý výsledek začíná na stromě. Na zásobu se hodí plody, které už mají plnou barvu a při lehkém stisku pořád pevně drží tvar. Do takového stavu se švestky obvykle dostanou tři nebo čtyři dny předtím, než by byly zralé k jídlu. Se sběrem počkejte, až bude venku sucho, a stopku na každém plodu nechte. Plody, které úplně dozrály na stromě, se na delší skladování nehodí, což potvrzují i profesionální pěstitelé.
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Než přijdou do mouky, potřebují plody ještě několik dní oschnout v dobře větrané místnosti. Mokré ovoce se totiž kazí rychleji. Do sklenice by neměl putovat ani kus s prasklou nebo otlačenou slupkou, protože celistvost plodu výrazně ovlivňuje, jak dlouho vydrží.
Tři měsíce, nebo pár týdnů?
Údaj z titulku pochází ze starých hospodářských rad, podle kterých švestky v mouce vydrží 3 až 4 měsíce. Podle jiné verze téhož návodu půjde švestky ze sklenice s chutí sníst ještě v lednu. Měření, které by to u mouky potvrdilo, se nám dohledat nepodařilo.
Srovnání nabízejí profesionální chladírny. Britští pěstitelé ve své příručce uvádějí, že odrůda Victoria vydrží až 4 týdny, pokud ji skladují při teplotě kolem 0 °C. Polský výzkum došel u nejodolnější ze tří testovaných odrůd k 5 až 6 týdnům. Jako hlavní překážku delšího skladování jmenuje britská příručka hnilobu a vadnutí, polská studie rozpad dužiny uvnitř plodu. Podle americké chladírenské příručky vydrží 3 až 4 měsíce jen plody některých pozdních odrůd s vysokým obsahem cukru, a to v chladírnách udržovaných těsně pod nulou.
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Shrnutí v tabulce:
Způsob uložení Podle koho Jak dlouho švestky vydrží Mouka ve sklenici staré hospodářské rady 3 až 4 měsíce (měřením nedoloženo) Chladírna, kolem 0 °C, odrůda Victoria britští pěstitelé až 4 týdny Chladírna, nejodolnější ze tří testovaných odrůd polský výzkum 5 až 6 týdnů
Moučnou metodu proto berte jako pokus s nejistým výsledkem. Začněte jednou sklenicí a její obsah průběžně kontrolujte. Švestku s plísní nebo hnilobou vyhoďte celou, protože u měkkého ovoce může plíseň prorůstat i pod povrch. Pečlivě prohlédněte i plody kolem ní, mezi ovocem se plíseň šíří rychle.
Bez chladu to nepůjde
Ať švestky uložíte do mouky, nebo jen do bedýnky, hlavní roli hraje teplota. Tuzemskému ovoci obecně svědčí 0 až 4 °C a vzdušná vlhkost okolo 85 %. Švestkám podle chladírenských příruček nejvíc vyhovuje teplota co nejblíž nule. V domácích podmínkách ale nesmí spadnout pod nulu, protože mráz by plodům uškodil natrvalo.
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Chlad přitom působí docela jednoduše. Když teplota klesne zhruba o 10 °C, plody dýchají dvakrát až čtyřikrát pomaleji, a proto pomaleji stárnou. Stejně důležité je, aby teplota v místě uložení příliš nekolísala.
Před použitím pomůže pára
Vytažené švestky propláchněte pod tekoucí vodou, aby na slupce nezůstal moučný povlak. Pak je dejte do síta, to postavte nad hrnec, ve kterém se vaří voda, a nechte je párou ohřát jen krátce. Staré rady slibují, že potom chutnají, jako by je někdo právě utrhl ze stromu.
Před jídlem se švestky z mouky opláchnou a krátce prohřejí v sítu nad vroucí vodou. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pokud vám letos na stromě zůstala pozdní úroda, jedna sklenice mouky za vyzkoušení rozhodně stojí.
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Zdroje: https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-114944-skladovani-bez-lednice-a-mrazaku, https://www.receptyprimanapadu.cz/zahrada/tipy-nasich-prababicek-skladovani-v-dobach-minulych/, https://www.niab.com/sites/default/files/imce_uploads/PressOffice/plum-best-practice-guide-harvesting-and-storing-plums.pdf, https://iifiir.org/en/fridoc/susceptibility-of-plums-of-the-cultivars-anna-spath-valjevka-and-122710, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-uskladnit-ovoce-22525.html, https://www.gcca.org/system/files/WFLO-Commodity-Storage-Manual-2018-Plums.pdf, https://www.fsis.usda.gov/food-safety/safe-food-handling-and-preparation/food-safety-basics/molds-food-are-they-dangerous, https://hobby.blesk.cz/clanek/hobby-jak-na-to/343711/triky-nasich-babicek-jak-ulozit-svestky-aby-vydrzely-cerstve-az-do-vanoc.html