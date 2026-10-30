Domácí se hodí ve dnech, kdy je chuť na stripsy křupavé kuře, ale ne na smažení v hluboké pánvi a mastný vzduch v kuchyni ještě dlouho po večeři. Tady je to bez velkého vymýšlení: se nakrájejí, projdou ochuceným vejcem, obalí se v nadrcených lupíncích a asi po dvaceti minutách v troubě jsou na stole. kuřecí prsa
Rozhodují hlavně dvě drobnosti, které se snadno odbydou. Maso před obalováním dobře
osušit a lupínky nerozdrtit na prach, ale jen nahrubo. Jemná drť sice drží, jenže křupavost pak zmizí a obal působí spíš ploše. Pečení na 200 °C se mi u tohoto receptu osvědčilo nejvíc. Kuře se propeče, ale neztratí zbytečně šťávu. Kuřecí maso má k tomu i výživový bonus: podle Healthline patří mezi dobré zdroje bílkovin a obsahuje mimo jiné vitaminy skupiny B a selen. U příjemná věc navíc. rychlé večeře Recept na křupavé domácí stripsy z trouby
Doba přípravy: 35 minut Co potřebujeme na domácí stripsy Maso 1 kg kuřecích prsou 2 ks vejce 2 lžíce mléka 1 lžička červené papriky 1 lžička vegety 1/2 lžičky soli 1/2 lžičky pepře Obalení 200 až 250 g kukuřičných lupínků Postup přípravy pečených stripsů z kuřecího masa
1. Troubu předehřejte na
200 °C a plech vyložte pečicím papírem. Kuřecí prsa nakrájejte na širší proužky, případně na menší řízečky, a osušte je papírovou utěrkou.
2. Do misky rozklepněte
vejce, přidejte mléko a nasypte papriku, vegetu, sůl a pepř. Promíchejte vidličkou nebo metličkou. Kousky masa vložte dovnitř a několikrát je obraťte, aby se směs dostala všude. Foto: Cooky.cz, Domácí stripsy nejsou jen náhražka fastfoodu: Křehké kuřecí proužky, které mají chuť i šmrnc navíc
3.
Kukuřičné lupínky dejte do sáčku a přejeďte je párkrát válečkem. Když není po ruce, stačí je pomačkat rukama. Nechte je ale v nepravidelných kouscích, ne jako strouhanku. Právě ty větší úlomky udělají pěkný obal.
4. Maso postupně vytahujte z vaječné směsi a obalujte v
lupínkách. Pokládejte ho na plech s malými rozestupy. Když se kousky namačkají těsně k sobě, začnou se spíš dusit než péct dokřupava.
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5. Plech dejte do trouby a pečte zhruba
20 minut. Pokud máte chvilku, v polovině pečení stripsy otočte. Když se to nestane, recept tím obvykle neutrpí.
TIP: Do vaječné směsi se dá přidat i špetka sušeného česneku. Není nutný, ale obalu přidá výraznější chuť a kuřeti sluší. Panko, jogurt nebo lupínky?
Domácí stripsy se dají dělat různě a každá varianta má své místo. Často se bere
panko strouhanka, známá hlavně ze smažených verzí, protože vytvoří pravidelnější a dost křupavou krustu. Další možností je naložit maso předem do bílého jogurtu. Pomůže mu zůstat šťavnatější, což se hodí hlavně ve chvíli, kdy se pečení trochu protáhne.
Na běžné domácí vaření ale vyhrávají
kukuřičné lupínky. Často už čekají někde ve spíži, obalování jde rychle a výsledné křupnutí odpovídá tomu, co člověk od stripsů čeká. Jen je lepší nesahat po výrazně slazených ani hodně solených variantách, ty dokážou chuť posunout zvláštním směrem. Podávat se mohou s coleslawem, pečenými bramborami nebo s obyčejným jogurtovým dipem. Čtyři omáčky k tomu potřeba nejsou; kuře s pevnou křupavou krustou si většinou vystačí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline