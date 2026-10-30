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Domácí stripsy nejsou jen náhražka fastfoodu: Křehké kuřecí proužky, které mají chuť i šmrnc

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Domácí stripsy mám ráda hlavně proto, že člověk dostane křupavé maso bez litru oleje a bez následného větrání bytu. Tohle je přesně ten recept, kdy nakrájíte kuřecí prsa, obalíte je v ochuceném vajíčku a rozmačkaných lupíncích a za dvacet minut je hotovo.
Fotografie ke kuřecím stripsům

Fotografie ke kuřecím stripsům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Domácí stripsy nejsou jen náhražka fastfoodu: Křehké kuřecí proužky, které mají chuť i šmrnc navíc
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 06:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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