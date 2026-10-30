Každý den si myjete hrnek houbičkou plnou bakterií a zápachu. Alternativa za pár korun vydrží klidně i celý rok

Ráno opláchnete hrnek od kávy, večer toutéž houbičkou vydrhnete pánev, utřete linku a nakonec ji necháte ležet ve vlhkém koutě dřezu. Za týden pak začne nasládle páchnout a spolu s ní i ruce, utěrka a někdy i čerstvě umytý hrnek. Silikonová houbička nebo kartáček s jemnými štětinkami tenhle koloběh přerušuje. Nenasákne vodu, rychle oschne a jednou týdně ji můžete poslat do myčky spolu s talíři. V drogerii ji pořídíte za necelých čtyřicet korun. Spočítali jsme, kolik vás proti tomu stojí rok s klasickými houbičkami, a prošli jsme, co o nich říká mikrobiologie.
Proč klasická houbička zapáchá: bakterie se zabydlí v každém póru
Kuchyňskou houbičku si němečtí vědci prohlédli pod konfokálním mikroskopem. Výsledky zveřejnil v roce 2017 časopis
Scientific Reports. Bakterie podle nich osidlovaly povrch pěny i její vnitřní dutiny, kde vytvářely slizovité kolonie, takzvaný biofilm. Na některých místech napočítali až 5,4 × 10¹⁰ buněk na centimetr krychlový. Pro představu: taková hustota osídlení odpovídá spíš lidskému střevu než předmětu, kterým leštíte skleničky.
Výzkumníci popsali i příčinu. Pórovitá pěna nasaje vodu, uvnitř zůstanou drobky jídla, mastnota a teplo z dřezu. Mikroorganismy tak dostanou vláhu, potravu i úkryt najednou. Mezi nejčastějšími obyvateli se objevily rody
Acinetobacter, Chryseobacterium a Moraxella. Právě Moraxella osloensis se dává do souvislosti s typickým zatuchlým pachem, který zná každý, kdo houbičku nechal o pár dní déle.
Jedno zjištění zaskočilo i samotné autory. Houbičky, které jejich majitelé pravidelně „čistili“, třeba v mikrovlnce nebo vyvářením, neměly jednoznačně menší osídlení. U některých druhů příbuzných potenciálně rizikovým bakteriím byl jejich podíl dokonce vyšší. Sanitace tedy přežívající kmeny spíš protřídí, než aby je vymýtila. Kdo houbičce věří, protože ji občas spaří, sází na vratkou jistotu.
Pro klid duše dodejme, že norská studie z roku 2022 v použitých houbičkách našla převážně běžné, nepatogenní bakterie. Salmonelu ani listerii v měřitelném množství nezachytila. Akutní hrozbou houbička pro zdravého člověka zpravidla nebývá. Spolehlivým zdrojem zápachu a nepříjemného pocitu z nádobí ale ano.
Silikonová houbička na nádobí: oplach, myčka a suchý povrch
Silikon vodu nenasává. Zbytky jídla se zachytí na štětinkách nebo ve vroubcích, odkud je proud z kohoutku spláchne během pár vteřin. Nic nezůstává uvnitř, protože žádné „uvnitř“ neexistuje. Po zavěšení na háček nebo postavení na hranu povrch oschne mnohem dřív než kus pěny, který si drží vlhkost klidně celou noc.
Rychlé vysychání hraje v hygieně zásadní roli. Zmíněný norský výzkum zveřejněný v
Journal of Applied Microbiology porovnával houbičky s kartáči na nádobí, které domácnosti skutečně používaly. Kartáče vykazovaly celkově nižší bakteriální zátěž. Když je vědci záměrně kontaminovali salmonelou, na vysychajícím kartáči ubývala rychleji než ve vlhké houbičce. Silikonový kartáček má konstrukčně mnohem blíž ke kartáči s otevřenými štětinami než k pórovité pěně.
Druhou výhodou je myčka. Americká organizace American Cleaning Institute doporučuje silikonovou houbičku či kartáč zhruba jednou týdně vložit do horního koše. Tescoma i prodejci na Heurece u svých modelů vhodnost do myčky výslovně uvádějí. Pěnová houbička by takový postup nepřežila: rozpadla by se, nebo by po cyklu zůstala mokrá ještě den.
V praxi zvládne silikon hrnky, talíře, sklenice, příbory i misku od cereálií. Nonari svůj model doporučuje také na drhnutí zeleniny a ovoce. Tescoma CLEAN KIT Flex má dvě plochy: kratší štětiny na běžnou špínu a vroubky na odolnější nečistoty. Na připečený guláš nebo spálené mléko si ponechte drátěnku či samostatný tvrdý kartáč. Dřez tak bude mít jednoho univerzála na každodenní nádobí a jednoho specialistu na těžké případy.
Kolik stojí silikonová houbička v Rossmannu, Tescomě a na Heurece
Vyrazit kvůli ní do specializovaného obchodu nemusíte. Nejlevnější kus jsme našli v drogerii, dražší značkovou verzi v kuchyňských potřebách, sady pak na e-shopech.
Obchod Výrobek Cena Cena za kus Rossmann flink & sauber silikonová houbička 39,90 Kč 39,90 Kč Heureka TFY P181937, sada 3 ks od 129 Kč 43 Kč Nonari silikonová houbička na nádobí, 3 ks 155 Kč asi 51,70 Kč Tescoma CLEAN KIT Flex 129 Kč 129 Kč
Rossmann ji má podle svého webu skladem na 123 prodejnách i online. Tescoma nabízí svou houbičku v e-shopu a ve 130 kamenných obchodech. V kategoriích e-shopů dm a Alza jsme dohledali hlavně klasické houbičky, kartáče a populární Scrub Daddy; silikonový kartáček typu z tabulky tam ve výpisu nefiguroval.
Při nákupu se vyplatí sledovat pár detailů. Ověřte, že výrobek snese myčku a že má poutko nebo otvor na zavěšení. Prohlédněte si hustotu štětinek a hlavně materiál. Některé produkty se „silikonem“ v názvu jsou ve skutečnosti pěnové houbičky s tenkým silikonovým potahem, a ty pak trpí přesně stejným neduhem jako originál.
Roční propočet: 52 houbiček proti jednomu silikonovému kusu
American Cleaning Institute radí klasickou houbičku čistit každých pár dní a vyměnit ji nejpozději po jednom až dvou týdnech. Okamžitě do koše patří, pokud zapáchá i po vyprání, rozpadá se nebo mění barvu. V domácnosti, kde se nádobí myje denně, dává smysl týdenní obměna. To znamená 52 houbiček ročně.
dm, Spontex 10 ks za 27,50 Kč: 2,75 Kč za kus, ročně zhruba 143 Kč Tescoma CLEAN KIT 10 ks za 42 Kč: 4,20 Kč za kus, ročně zhruba 218 Kč Rossmann, silikonová houbička: 39,90 Kč jednorázově Tescoma CLEAN KIT Flex: 129 Kč, se zárukou tři roky
Nejlevnější silikonový kus se tak zaplatí přibližně za tři a půl měsíce, pokud jinak kupujete levnější Spontex. Při dražších houbičkách z Tescomy už za deset týdnů. I značková verze za 129 Kč vychází během roku levněji než jakékoli balení klasických houbiček a tříletá záruka výrobce naznačuje, s jakou životností Tescoma počítá.
Podle nás ale peníze hrají až druhé housle. Sto korun ročně domácí rozpočet nezachrání. Mnohem víc váží padesát dva drobných rozhodnutí, jestli už je houbička „na vyhození“, padesát dva kusů mokré pěny v koši a pach, který se z dřezu šíří dřív, než si ho všimnete. Silikon tohle všechno smaže jedním nákupem.
Jak o silikonový kartáč pečovat a kdy ho poslat do důchodu
Údržba zabere méně času než výměna houbičky. Po každém mytí kartáček opláchněte pod tekoucí vodou, vymačkáváním ani ždímáním se zdržovat nemusíte. Pak ho zavěste nebo postavte nastojato, aby z něj voda okapala a vzduch se dostal ke štětinkám. Jednou týdně ho vložte do horního koše myčky. Spaření vroucí vodou poslouží jako doplněk mezi cykly, plnohodnotnou dezinfekci ale nenahradí.
Do misky na odkapávání ani na dno dřezu ho neodkládejte. I silikon v louži špinavé vody ztrácí hlavní přednost, totiž rychlé oschnutí.
Žádná norma pro výměnu silikonového kartáčku neexistuje, signály opotřebení se však dají snadno rozpoznat:
natržené nebo ulomené štětinky, ztráta pružnosti a ztvrdlý či lepkavý povrch, drobné praskliny, kde se zachytává nečistota, usazeniny nebo pach, které nezmizí ani po myčce.
Jakmile se některý z nich objeví, kupte nový kus. Za cenu zhruba deseti klasických houbiček.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková