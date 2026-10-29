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Proč BMW nechtělo Vettela? Šanci mu musel dát až Red Bull

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Dennívýzva
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Měl slíbenou sedačku v BMW, nakonec ale německá stáj o jeho rychlosti pochybovala. Sebastian Vettel v novém dokumentu otevřeně vzpomíná na zlomové momenty své kariéry i na to, proč na něj tehdy vsadil až Helmut Marko s Red Bullem.
Vettel drží svou trofej

Vettel drží svou trofej

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 22:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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