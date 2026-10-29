Curry dal Minnesotě 44 bodů, ale Warriors málem ztratili náskok 24 bodů. Bez Edwardse přišel divoký závěr

Čtyřiačtyřicet bodů a stále nebylo rozhodnuto
Stephen Curry mohl v Minneapolis po většinu večera působit jako hráč, který má utkání pod kontrolou. Proměnil šest trojek, ani jednou neminul z čáry trestného hodu a postupně nasbíral 44 bodů. Golden State Warriors se dostali až do vedení o 24 bodů. Jenže výsledek 119:114 ukazuje, že konec byl podstatně dramatičtější, než by si hosté přáli.
Minnesota totiž zmenšovala ztrátu v poslední čtvrtině tak vytrvale, až se ze zdánlivě rozhodnutého zápasu stal boj o každé držení míče. Golden State muselo znovu hledat jistotu, zatímco domácí cítili šanci na velký obrat. V poslední minutě se Timberwolves za stavu 116:112 dostali ke střelám, jimiž mohli rozdíl ještě zmenšit. Jaden McDaniels však dvě trojky neproměnil.
První zápas bez Edwardse
Minnesota přitom nastupovala za neobvyklých okolností. Anthony Edwards, který ve čtyřech úvodních utkáních průměrně zaznamenával 33,3 bodu, podstoupil artroskopický zákrok na pravém koleni. Klub oznámil, že bude chybět delší dobu, aniž by bylo rozumné bez dalších informací předpovídat přesný termín návratu.
Pro domácí tak nešlo jen o další zápas základní části. Poprvé museli naplno řešit, kdo převezme Edwardsovy střely, průniky a schopnost rozhodovat v těžkých chvílích. Jonathan Kuminga odpověděl dvaceti body, McDaniels a Terrence Shannon Jr. přidali po devatenácti. Zvlášť Kuminga měl důvod být vidět: proti Warriors, kteří jej v roce 2021 draftovali, hrál jako člen Minnesoty.
Bez Edwardse se však mění víc než rozdělení bodů. Soupeř může jinak přistupovat k pomoci v obraně, Minnesota musí jinak vytvářet prostor pro střelce a klíčovou úlohu dostávají hráči, kteří byli dosud zvyklí na odlišný počet rozhodnutí s míčem. Jeden zápas samozřejmě neukáže, jak bude nový systém fungovat dlouhodobě. Ukázal ale, že Timberwolves dokážou i bez své největší hvězdy vyvinout silný tlak na favorita.
Curryho večer nebyl jen o trojkách
Curryho střelecký výkon stojí za to číst celý, ne pouze přes šest úspěšných pokusů z dálky. K 44 bodům přidal osm doskoků a šest asistencí, navíc proměnil všech šestnáct trestných hodů. Právě jejich stoprocentní úspěšnost pomohla Golden State ve chvílích, kdy Minnesota začala bodový rozdíl stahovat.
Důležitou roli sehrál i nováček Yaxel Lendeborg, který přidal 26 bodů. Warriors tak měli vedle Curryho dalšího výrazného střelce, a přesto jejich náskok nebyl v závěru bezpečný.
Golden State po třech úvodních porážkách vyhrálo podruhé v řadě. Minnesota po třech vítězstvích na startu naopak podruhé prohrála. Výsledek má tedy pro oba týmy význam, ale hlavní otázku nyní přináší zdravotní situace domácích: dokážou výkon z poslední čtvrtiny přenést do celých zápasů, dokud se Edwards nevrátí?
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Zdroje: Vše o sportu [1], NBA – Golden State v Minnesotě, zápasový přehled [2], CBS News Minnesota / AP – Curryho 44 bodů [3], CBS Sports – zápasové statistiky Warriors–Timberwolves [4]