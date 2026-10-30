Tchyně nevěřila, že tyhle škvarky dělám bez kapky sádla. Na zabijačce zmizely první a recept chtěli i řezníci

Když se u nás na zabijačce škvaří, tchyně nespustí oči z hrnce. Podle ní patří na dno nejdřív lžíce sádla, jinak se kostky hned připálí, a tak to prý dělávala už její maminka. Letos šla do prázdného hrnce místo sádla jen trocha vody a tchyně nad tím kroutila hlavou. Škvarky pak z mísy zmizely jako první a o postup si řekli i řezníci, kteří u nás porážku dělali.
Dobré škvarky se totiž dají udělat i bez sádla na dně hrnce. Pomůže k tomu něco, co teče v každé kuchyni z kohoutku. Podobně radil i jeden vyhlášený řeznický mistr z jižní Moravy.
Místo lžíce sádla stačí trocha vody
Hrnec plný kostek syrového sádla má na začátku jednu slabinu. Dokud se z nich neuvolní první tuk, leží kostky nasucho na horkém dně a snadno se přichytí. Proto se do hrnce přidávala hrst měkkého vnitřního sádla nebo lžíce loňského, aby se kostky od první minuty mohly opékat v tuku.
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Stejnou službu přitom udělá obyčejná studená voda. Kostky se v ní zpočátku spíš vaří než smaží, dna se proto nechytnou a mezitím z nich samo začne vytékat první sádlo. Nepotřebujete jí moc. Někomu stačí pár lžic, jiný lije tolik, aby zakryla dno hrnce.
Kdo vodu vynechá, uškvaří sádlo také, jen v úvodní fázi nesmí od hrnce odejít a vařečku musí mít pořád v ruce. S vodou stačí na začátku občas zamíchat, takže si mezitím připravíte chléb a cibuli. Hrnec s horkým tukem ale nikdy nenechávejte bez dozoru.
Způsob Co dáte na začátek do hrnce Co to znamená v praxi Se sádlem (tradiční rada) hrst měkkého vnitřního sádla nebo lžíci hotového sádla kostky se mohou hned opékat v tuku S vodou od pár lžic studené vody po tolik, aby zakryla dno kostky se nejdřív povaří, nepřichytí se a na začátku stačí občas zamíchat Úplně nasucho nic na začátku od hrnce neodejdete a vařečka musí pořád pracovat Proč se s vodou nic nepřipálí Přečtěte si také: Tuhle věc nikdy nemyjte v myčce. Většina Čechů to dělá a pak se diví, proč ji musí po roce vyhodit
Škvarky začnou zlátnout teprve ve chvíli, kdy se z hrnce vypaří poslední voda. Voda v hrnci totiž funguje jako pojistka, protože dokud se úplně nevyvaří, obsah hrnce se nedostane přes 100 °C. Taková teplota stačí na to, aby sádlo pomalu tálo. Opečení ani připálení kostek při ní ještě nehrozí.
Dokud se voda z hrnce nevyvaří, teplota nepřekročí 100 °C a kostky sádla se nemají kde připálit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
V hotovém sádle po vodě nic nezůstane. Jakmile je hrnec bez ní, tuk se rozehřeje víc a kostky v něm začnou chytat barvu. Celé to chce trpělivost a mírný plamen, škvaří se klidně dvě až tři hodiny.
Jedno pravidlo ovšem platí bez výjimky. Voda smí do hrnce jedině spolu se syrovými kostkami. Do rozpáleného tuku ji už nikdy nelijte, protože prudce vystříkne a snadno se popálíte.
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Druhá část tajemství se odehrává až ve finále. Až se tekutina v hrnci vyjasní a kraje kostek dostanou první narůžovělý nádech, přichází čas na trochu mléka. „V tom okamžiku se přidá sklenka polotučného mléka,“ popsal v roce 2011 pro Novinky.cz Karel Kusák starší, řeznický mistr ze Bzence, kam si lidé pro jeho škvarky chodili stát frontu.
Mléko dodá škvarkům hezčí barvu i lahodnější chuť a celý hrnec pak voní masem. Protože je z velké části voda, chce stejnou opatrnost. Doma je bezpečnější nejdřív slít většinu sádla a mléko přilít až ke škvarkům se zbytkem tuku. Lijte ho po troškách po okraji hrnce, obličej a ruce držte stranou a počítejte s tím, že se tuk prudce zpění, takže hrnec musí mít nad hladinou dost místa.
O křupavosti rozhodují poslední minuty
Kdy je hotovo? Hlídejte hladinu. Jakmile se na ní přestane dělat pěna, je sádlo vyškvařené. Jsou škvarky ještě světlé? Přeceďte skoro všechen tuk do nádoby a na dně hrnce ponechte jen tenkou vrstvu, ve které je dopečete do zlatova. Na cezení použijte kovový cedník. Plastové sítko na horké sádlo nepatří, protože se může roztavit nebo zdeformovat.
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Škvarky přitom v rozpáleném sádle hnědnou dál, i když plotnu už vypnete. Hrnec proto odstavte o chvilku dřív, než mají vysněnou barvu, škvarky sceďte a rozprostřete na plech tak, aby neležely na sobě. Ideální jsou zlatavé. Příliš tmavé začnou hořknout a bledé zůstanou mdlé.
Jaké sádlo koupit a jak ho nakrájet
Na klasické škvarky se nejčastěji doporučuje hřbetní sádlo, kterému se říká také řemenové. Měkké vnitřní sádlo se hodí spíš na přidání do hrnce než na samotné škvarky.
Hlídejte hlavně jednotnou velikost kostek, protože nestejné kousky by se nedopekly naráz. Osvědčená míra je kolem 2 × 2 cm. V hrnci se kostka hodně scvrkne, a kdo krájí příliš najemno, dostane nakonec drobné a tvrdé škvarky. Pevné vychlazené sádlo se krájí mnohem snáz než měkké, a tak ho stojí za to dát nejdřív do chladu. Sůl přidávejte až do hotových škvarků, samotné sádlo se raději nesolí.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zena-zdravi-skvarky-kaloricka-bomba-jedinecne-chuti-136203, https://woksoflove.com/?p=9133, https://en.wikibooks.org/wiki/Cookbook:Rendering, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/13360-skvareni-veproveho-sadla.html, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/9281-jak-dobre-vyskvarit-sadlo.html, https://techsvet.cz/?p=211353, https://www.rohlik.cz/chef/25062-domaci-sadlo-se-skvarkami-jablkem-a-tymianem, https://www.skrblik.cz/navod/jak-dlouho-skvarit-sadlo/