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Máte v rohu pokoje černou plíseň? Potřete ji na noc 1 běžnou surovinou a ráno budete koukat

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Co dělat, když se v rohu pokoje objeví černé tečky, sotva se […]
Máte v rohu pokoje černou plíseň? Potřete ji na noc 1 běžnou surovinou a ráno budete koukat

Máte v rohu pokoje černou plíseň? Potřete ji na noc 1 běžnou surovinou a ráno budete koukat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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