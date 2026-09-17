Fedor vs. Cro Cop: zápas, na který čekala celá éra PRIDE

Nebyla to rivalita postavená na urážkách ani tiskových konferencích. Napětí vytvářely výsledky. Emelianenko procházel těžkou vahou jako šampion, zatímco Filipović si díky svému postoji a obávaným kopům vybudoval pověst muže, který ho může zastavit.
UFC dnes jejich duel řadí mezi nejvýraznější zápasy historie PRIDE a připomíná dlouhou cestu, která k němu vedla. Dva roky čekání
Fedor získal titul PRIDE 16. března 2003, když jednomyslně porazil Antônia Rodriga Nogueiru. Brazilce, který do té doby vládl těžké váze, dokázal dostat pod tlak i na zemi, tedy v prostoru, kde měl být Nogueira nejsilnější. Emelianenko tím zahájil vládu, která vydržela až do konce organizace.
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Cro Cop mezitím vystoupal k první titulové šanci. V listopadu 2003 v prvním kole tvrdě zasahoval Nogueiru, jenže ve druhém skončil na zemi a Brazilec ho chytil do armbaru. Chorvat tím přišel o možnost získat prozatímní titul.
Další šanci přibrzdil Kevin Randleman. V dubnu 2004 Cro Copa senzačně knokautoval už v prvním kole Grand Prix. Randlemanův triumf později
MMA Fighting připomínalo jako jedno z největších překvapení tehdejšího PRIDE.
Cro Cop pak odpověděl sedmi výhrami v řadě. Porazil mimo jiné Aleksandera Emelianenka, Joshe Barnetta, Marka Colemana a v odvetě i Randlemana. Cesta k Fedorovi už se nedala dál přehlížet.
Fedor mu vzal prostor
V Saitama Super Areně se konečně ukázalo, zda Cro Cop dokáže šampiona udržet v postoji. Začátek naznačil, proč z něj měl Fedorův tábor respekt. Chorvat trefoval tvrdé kopy i levou ruku a Emelianenko v prvním kole krvácel z obličeje.
Emelianenko však nepřijal roli soupeře, který bude před Cro Copem ustupovat. Tlačil dopředu, dostával Chorvata do klinče, strhával ho na zem a nutil ho pracovat ze spodní pozice. Filipović se dokázal bránit, jenže s přibývajícími minutami ztrácel rychlost.
Ve druhém a třetím kole už měl Cro Cop viditelné problémy s kondicí, zatímco Fedor dál určoval, kde se bude bojovat. Filipović tak nedostal tolik prostoru pro své nejsilnější zbraně a stále častěji musel reagovat na soupeřův tlak.
Po třech kolech rozhodčí jednomyslně ukázali na Emelianenka.
Oficiální výsledek turnaje eviduje Sherdog jako další Fedorovu obhajobu titulu těžké váhy PRIDE.
Nezvítězil tím, že by před Cro Copovou největší zbraní utekl. Naopak opakovaně zkracoval vzdálenost, Chorvat nemohl využívat své kopy, a postupně ho donutil trávit stále více času obranou.
Porážka přitom Cro Copův vrchol neukončila. O rok později se vrátil do stejné haly, během jediného večera ukončil Wanderleie Silvu i Joshe Barnetta a vyhrál PRIDE Openweight Grand Prix 2006. Proti Fedorovi však svou největší titulovou šanci nevyužil.
Dlouho očekávaný zápas nakonec ukázal, proč Fedor tehdy vládl těžké váze PRIDE. Cro Cop měl své momenty v postoji, ale Emelianenko mu vzal prostor, nutil ho ustupovat a postupně převzal kontrolu nad zápasem.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek