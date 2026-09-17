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Fedor vs. Cro Cop: zápas, na který čekala celá éra PRIDE

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Fedor Emelianenko vládl těžké váze PRIDE, Mirko Cro Cop ničil soupeře v postoji. Když se 28. srpna 2005 konečně potkali v Saitamě, vyvrcholilo tím téměř dvouleté čekání na jejich střet.
Fedor vs. Cro Cop: zápas, na který čekala celá éra PRIDE

Fedor vs. Cro Cop: zápas, na který čekala celá éra PRIDE

Zdroj: PRIDE
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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