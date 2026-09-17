Ivan Buchinger: šampion Cage Warriors, M-1 i OKTAGONu

U Ivana Buchingera se kariéra nedá měřit počtem zápasů v UFC. Jedním z nejznámějších okamžiků zůstává porážka s Conorem McGregorem z roku 2012, slovenský bojovník se po ní ale neztratil. Další roky naopak přinesly období, které z něj udělalo jednoho z nejúspěšnějších slovenských MMA zápasníků.
Od McGregora k titulu
Na Silvestra 2012 nastoupil Buchinger v Dublinu proti McGregorovi o uvolněný pás lehké váhy Cage Warriors. Ir ho knokautoval v prvním kole. O rok později se Buchinger vrátil na stejné místo a tentokrát odcházel jako šampion. Stevieho Raye donutil ve čtvrtém kole vzdát po škrcení a získal titul lehké váhy.
Ještě větší stopu zanechal v M-1 Global. V říjnu 2014 porazil Turala Ragimova na TKO ve čtvrtém kole a získal uvolněný titul pérové váhy. Pás pak obhájil proti Mansouru Barnaouimu a Timuru Nagibinovi. Až Chamzat Dalgiev ukončil v listopadu 2017 jeho více než tříleté období na trůnu.
XFN, KSW a OKTAGON
Ani po konci v M-1 nepřišel rychlý ústup. V prosinci 2018 Buchinger v pražské O2 areně ukončil Sergeje Grecicha technikou D’Arce choke ve čtvrtém kole a získal titul XFN v pérové váze. O rok později zamířil do KSW, kde při debutu dostal rovnou titulový zápas se Salahdinem Parnassem. Francouz ho porazil jednomyslným rozhodnutím po pěti kolech.
Další dvě titulové výhry přišly v OKTAGONu. V lednu 2021 Buchinger při debutu ukončil Ronalda Paradeisera škrcením už v prvním kole a získal titul lehké váhy. V září téhož roku zvládl pět kol s Barboríkem a přidal pás pérové váhy. OKTAGON ho později označoval za prvního dvojnásobného šampiona ve své historii.
UFC v jeho životopisu nakonec chybí, přestože Buchinger v rozhovorech popisoval, že se možnost přestupu reálně objevila. Tehdejší podmínky pro něj nebyly proti smlouvě v M-1 a zázemí německého MMA Spirit dostatečně výhodné. V rozhovoru pro Káóčko vysvětloval, že v Evropě měl lepší finanční podmínky i kompletní zázemí pro přípravu.
Dlouhověkost jeho kariéry nejlépe ukázaly další roky. Ještě v roce 2025, kdy mu bylo 39 let, ukončil v OKTAGONu Vlada Lengála škrcením ve druhém kole a Richieho Smullena ve třetím kole technikou ninja choke. Buchinger tak nezůstal jen bývalým šampionem připomínaným kvůli McGregorovi. Velké evropské výhry sbíral od Cage Warriors až do období těsně před čtyřicítkou.
A jeho kariéra pokračuje i dál. 21. listopadu ho na OKTAGONu 98 v Třinci čeká další titulový zápas. Proti šampionovi Mateuszi Legierskému dostane ve 40 letech další šanci získat pás lehké váhy OKTAGONu.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková