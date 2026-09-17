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Módní policie Zrádců: Kotek v zeleném sametu, Šáchová tasila dekolt a Tuna děsil jako upír

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Premiéra nové řady Zrádců se nesla přesně v duchu oblíbené reality show. Temně, tajemně a místy pořádně extravagantně. Známé tváře se převážně zahalily do černé, našli se ale i tací, kteří z davu vystoupili na první dobrou. Vojta Kotek (38) vsadil na luxusní zelený samet, Nicole Šáchová (28) ukázala pořádnou dávku kůže, Eva Perkausová (32) sázela na sexy minimalismus, Jan Tuna (53) vypadal jako upír a Daniela Písařovicová (47) se odvázala v poněkud netradiční kreaci.
Zrádci 3

Zrádci 3

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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