Meteorologové jsou posli špatných zpráv. Tak mizerný říjen, jako bude letos, nepamatují

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Kdo si v těchto dnech užívá posledních paprsků babího léta, měl by si je vychutnat dvojnásob. Meteorologické modely totiž shodně ukazují, že letošní říjen má nakročeno k tomu, aby se zapsal jako měsíc dvou tváří – a ta druhá rozhodně nebude přívětivá.
Tlaková výše udrží teplo jen do poloviny měsíce
Na přelomu září a října se nad střední Evropou a Skandinávií formuje mohutná tlaková výše, která vytvoří stabilizující tlakový most. Pro běžný život to znamená pokračování velmi mírných, převážně slunečných dnů. První polovina října tak ještě umožní výlety do přírody bez nutnosti sahat po zimním šatníku.
Tato idyla však nepotrvá věčně. Atmosférické proudění se v průběhu měsíce zásadně promění a nad kontinent začne pronikat výrazně chladnější vzduch ze severních oblastí.
Šimonská chladna: klimatická singularita, kterou znali už naši předkové
Meteorologové upozorňují na jev, který naše klima dobře zná – takzvaná Šimonská chladna. Jde o klimatickou singularitu, která do středoevropského prostoru tradičně přichází v termínu od 21. do 31. října. V tomto časovém okně dochází k pravidelnému a prudkému propadu teplot, přičemž se v nížinách i na horách začínají ve velkém objevovat první citelné přízemní mrazíky.
Týden po týdnu: jak se bude počasí zhoršovat
Třetí říjnový týden (od pondělí 12. října): Zpočátku si udrží nadprůměrné hodnoty. V pondělí a v následujících dvou dnech vystoupají odpolední maxima na 15 až 18 stupňů Celsia. Na obloze bude panovat polojasno až oblačno, přičemž pondělí může být v některých regionech převážně jasné. Středa přinese jen ojedinělé a mírné přeháňky. Noční teploty se podle portálu AccuWeather ustálí v rozmezí 4 až 6 stupňů Celsia. Postupně však dojde k mírnému ochlazování a víkend již nabídne denní maxima kolem 12 až 14 stupňů Celsia při převážně jasné či polojasné obloze.
Čtvrtý říjnový týden (od 19. října): Ochlazení se projeví naplno. Denní teploty klesnou na 10 až 12 stupňů Celsia a před víkendem se rtuť teploměru sníží o další jeden až dva stupně. Klesající křivku doprovodí intenzivní větry a na horách se objeví sněhové přeháňky. Vyloučeno není ani slabé sněžení ve středních polohách.
Pátý říjnový týden (od 26. října): Závěrečná část měsíce přinese nejradikálnější skok. V pondělí teploty ještě krátce vystoupají ke 13 stupňům, jde však o pověstný klid před bouří. Příchod dešťových srážek srazí teploty prudce dolů – v úterý se denní hodnoty propadnou na pouhých 7 až 10 stupňů Celsia.
„Horské polohy zaznamenají pokles o další 3 až 6 stupňů, což znamená, že tamní teploty budou atakovat bod mrazu. V nočních a ranních hodinách se mrazivé teploty nevyhnou ani nižším polohám,“ varují meteorologové.
Co to znamená pro běžný život
Pokud se k teplotám blížícím se nule přidá avizovaný silný západní vítr a déšť se sněhem, pocitová teplota se propadne ještě hlouběji. Pro závěr října to znamená nutnost odložit lehké podzimní svršky a sáhnout po teplém funkčním vrstvení.
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Ačkoliv jsou dlouhodobé prognózy zatíženy přirozenou mírou nejistoty, současná shoda modelů na studeném vyvrcholení měsíce je poměrně vysoká. Zima se o své slovo přihlásí ještě před příchodem listopadu – a kdo nebude připraven, toho letošní říjen nemile překvapí.
Zdroje článku: weather.com, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová