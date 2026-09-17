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Meteorologové jsou posli špatných zpráv. Tak mizerný říjen, jako bude letos, nepamatují

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Zatímco první polovina října nabídne příjemné teploty, závěr měsíce přinese prudký pád teplot až k bodu mrazu.
Meteorologové jsou posli špatných zpráv. Tak mizerný říjen, jako bude letos, nepamatují

Meteorologové jsou posli špatných zpráv. Tak mizerný říjen, jako bude letos, nepamatují

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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