Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Jeden krajíc chleba, 30 korun na hodinu a 11 hodin práce denně. Vidina výdělku skončila v roce 1995 dvěma mrtvými

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Mladý cizinec přijel v roce 1995 do Česka za lepším výdělkem, na venkovském statku ho ale čekaly otřesné podmínky. Dusná atmosféra nakonec vedla ke dvěma obětem.
Za práci nedostal ani korunu a hádka s majitelem usedlosti skončila tragicky. Ilustrační

Za práci nedostal ani korunu a hádka s majitelem usedlosti skončila tragicky. Ilustrační

Zdroj: FOTO:Ewwwa, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Reklama
Další články z kroniQa
Mayflower před 406 lety přivezla do Ameriky 102 osadníků. Mezi jejich potomky jsou Marilyn Monroe i Jan Masaryk
Mayflower před 406 lety přivezla do Ameriky 102 osadníků. Mezi jejich potomky jsou Marilyn Monroe i Jan Masaryk
Mladá matka odemkla v roce 1995 na náměstí dveře svého Renaultu. Zoufalý muž ji následně donutil zajet do lesa
Mladá matka odemkla v roce 1995 na náměstí dveře svého Renaultu. Zoufalý muž ji následně donutil zajet do lesa

Třiatřicetiletá matka odjela na lekci francouzštiny, ale domů se už nevrátila. Její auto se stalo cílem...

Zastřeleného muže u hřbitova identifikovaly otisky prstů. Podle matriky byl ale už dva roky mrtvý
Zastřeleného muže u hřbitova identifikovaly otisky prstů. Podle matriky byl ale už dva roky mrtvý

Nález těla u hřbitova na Novopacku odstartoval složité vyšetřování. Kriminalisté brzy zjistili, že...

Zmizel krátce po návratu z vězení. Manželka se ho bála, soused se s ním popral a 31 let už ho nikdo neviděl
Zmizel krátce po návratu z vězení. Manželka se ho bála, soused se s ním popral a 31 let už ho nikdo neviděl

Jan Mašek se ztratil jen pár dní po svém návratu z výkonu trestu. Zůstaly po něm pouze nevysvětlené krevní...

Hrozivý čin zamilovaného lékaře. Carl Tanzler sedm let spal s mrtvolou
Hrozivý čin zamilovaného lékaře. Carl Tanzler sedm let spal s mrtvolou

Carl Tanzler se na Floridě ve 30. letech zamiloval do své mladé pacientky. Po její smrti nedokázal přijmout...

Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

Web nabízí aktuální články z oblasti moderních technologií, vědy, společnosti i životního stylu. Obsah kombinuje praktické tipy s přehledy trendů a novinek, které ovlivňují každodenní život – od digitálních inovací přes zdraví až po kuriozity ze světa. Články jsou psané srozumitelně a přístupně,...

Všechny články tohoto autora →
kroniQa
Další články z kategorie Historie
Zobrazit více
ZajímavostiVědaHistorie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.