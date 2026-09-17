Šampion UFC si poradil s obrem z NFL. Stokilogramový rozdíl ho nezastavilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šampion UFC si poradil s obrem z NFL. Stokilogramový rozdíl ho nezastavil
Fedor Emelianenko vládl těžké váze PRIDE, Mirko Cro Cop ničil soupeře v postoji. Když se 28. srpna 2005...
Jaroslav Kotlár po tiskovce pokračoval v osobních útocích na Marka „Datla“ Valáška a zatáhl do sporu i jeho...
Karlos Vémola před zápasem ve Frankfurtu přitvrdil rétoriku vůči Fredericu Vosgrönemu. Nelíbí se mu, že...
Slovenský veterán získal pásy v Cage Warriors, M-1 Global, XFN i OKTAGONu a v domácí organizaci se stal...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →