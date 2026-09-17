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Vyrůstala na zámku, hereckou školu neměla. Lída Roubíková okouzlila režiséry talentem, osud jí ale nic nedaroval

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Narodila se v roce 1919 v bytě kastelána na vrchlabském zámku. Na jeviště se dostala bez jediné hodiny herecké školy, a přesto si vybudovala kariéru, která čítá desítky filmových a televizních rolí.
Vyrůstala na zámku, hereckou školu neměla. Lída Roubíková okouzlila režiséry talentem, osud jí ale nic nedaroval

Vyrůstala na zámku, hereckou školu neměla. Lída Roubíková okouzlila režiséry talentem, osud jí ale nic nedaroval

Zdroj: Se svolením České televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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