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Denham Fouts okouzlil prince, miliardáře i Fantomase. Muž s pověstí nejdražšího prostituta zemřel opuštěný ve 34 letech

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Denham Fouts okouzlil evropskou aristokracii, herce i přední spisovatele. Pohádkový život nejvyhledávanějšího společníka své doby měl ovšem zcela jiné vyústění.
Denham Fouts

Denham Fouts

Zdroj: FOTO:Public domain, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

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