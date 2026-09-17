Když Sunderland hrál naposledy v Evropě, Stadium of Light ještě čtvrt století neexistoval. Evropskou premiéru na něm rovnou vyhrálPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Když Sunderland hrál naposledy v Evropě, Stadium of Light ještě čtvrt století neexistoval. Evropskou premiéru na něm rovnou vyhrál
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