Světelný řetěz může proměnit sváteční atmosféru v noční můru. Na co dát pozor při nákupu

Jeden nebezpečný světelný řetěz
nedávno objevila Česká obchodní inspekce a zakázala jeho dodávání na trh. Laboratorní zkoušky u něj prokázaly závažné nedostatky představující vysoké riziko úrazu elektrickým proudem. To je věc, kterou na první pohled nepoznáte, ale existuje několik varujících faktorů. Tento výrobek byl stažen a nahlášen do celoevropského systému varování Vánoční světelný řetěz 60L=3M Safety Gate. Světelné řetězy se na tomto seznamu vyskytují poměrně často. Jak je vybírat bezpečně? Podezřele nízké ceny a tržnice
Není to pravidlo, ale nízká cena a prodej na tržišti je prvním varováním. Levné řetězy jsou lákavé, mnohdy i krásné, ale mohou být vyrobeny z
nekvalitních materiálů s podceněnými bezpečnostními prvky: Tenké kabely se snadno poškodí. Chybějící transformátor, který snižuje napětí ze zásuvky, zvyšuje riziko úrazu i požáru, protože řetěz je celou dobu pod vysokým napětím. Špatné krytí a nekvalitní izolace se mohou snadněji poškodit.
Na nekvalitní světelné řetězy ale můžete narazit i v kamenných obchodech nebo supermarketech v rámci oblíbených sezonních akcí.
Právě nám začíná
sezóna podzimních řetězů, halloweenských dekorací a hned poté klasické adventní a vánoční řetězy.
Kvalitní řetěz má tedy několik parametrů:
Trafo, které snižuje napětí na bezpečných 30 V. Krytí IP44, což je označení opravňující k venkovnímu použití, řetěz je odolný dešti a vlhkosti Pevné kabely s dobrou izolací. Certifikace v souladu s evropskými normami, což je informace, která by měla být přilepena na kabelu na informačním štítku nebo jí označena krabice.
LED světla jsou kvalitnější a úspornější.
Poslední případ nekvalitního řetězu, čínský původ, distributor z Karlových Varů
Jak již bylo řečeno, Česká obchodní inspekce posoudila jeden z výrobků. Výrobcem je čínská společnost
Huashun Lighting Co., Ltd., distribuovala na český trh společnost Roman Patočka z Karlových Varů.
uvádí zpráva. Takto vypadá: Napájecí přívod nebyl bezpečně ukotven a dostatečně zajištěn proti vytržení, byl připojen pouze tavnou hmotou a pájením. Při manipulaci by mohlo dojít k vytržení přívodu z jednotky a zpřístupnění živých částí výrobku. V případě, kdy by se uživatel dotkl živé části výrobku, která je pod napětím, by mohlo dojít k závažnému úrazu až smrti uživatele zásahem elektrickým proudem. Další vážné riziko představuje nedostatečná mechanická pevnost elektronické jednotky. Kryt elektronické jednotky bylo možné snadno sejmout, čímž mohlo dojít ke zpřístupnění částí pod elektrickým napětím, vadný světelný řetěz | Zdroj: ČOI obal vadného světelného řetězu | Zdroj: ČOI Ani dobrý světelný řetěz není věčný
Staré a poškozené řetězy již nepoužívejte, před sezónním použitím vždy řetěz překontrolujte. Při stálém používání ho kontrolujte průběžně. V určitých polohách řetězu může docházet k útlaku nebo přetížení spojů, což na vánočním stromečku ve dvou
Zdroje článku:
coi.gov.cz, ec.europa.eu, dtest.cz, nespechej.cz
Autor článku:
Renata Petříčková