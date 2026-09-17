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Luxusní vila v Moravičanech zapálená kvůli podvodu je na prodej. Za 30 milionů

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Vyhořelá luxusní vila v Moravičanech na Šumpersku, kterou majitelé nechali kvůli pojistnému podvodu zapálit, je na prodej. Realitní kancelář celý pozemek nabízí za necelých 30 milionů korun jako lokalitu k podnikání.
Luxusní vila v Moravičanech zapálená kvůli podvodu je na prodej. Za 30 milionů

Luxusní vila v Moravičanech zapálená kvůli podvodu je na prodej. Za 30 milionů

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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