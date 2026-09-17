Luxusní vila v Moravičanech zapálená kvůli podvodu je na prodej. Za 30 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Luxusní vila v Moravičanech zapálená kvůli podvodu je na prodej. Za 30 milionů
Olomoucký kraj chce finančně podpořit bytovou výstavbu v malých obcích, příští rok na to hodlá vyčlenit 30...
Ve věku 56 let zemřel uznávaný olomoucký podnikatel a zakladatel developerské skupiny Redstone Richard...
Spisovna magistrátu v podzemních garážích? Olomoucký magistrát hledá možnosti umístění skladu dokumentů,...
Až 15 tisíc korun na přípravné kurzy k přijímacím zkouškám dá město Jeseník místním studentům, kteří se...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Krádež kabelů u Hranic umrtvila železniční koridor. Soud zlodějům zmírnil tresty
- Šest kilometrů za 1,6 miliardy. Blíží stavba klíčové části D55 z Olomouce do Přerova
- V Přerově bude celý týden MHD zdarma. Vyzkoušejte si to, vyzývá obyvatele radnice
- Nová rozhledna na Kosíři má vyjít na 15 milionů. Mikroregion žádá o podporu kraj