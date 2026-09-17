Podvod po 17 letech znovu! František Nedvěd ml. a Jan Bendig oprášili slavné hity

František Nedvěd ml. a Jan Bendig spojili své hlasy v projektu Nedvědovky. Když Jan Bendig v roce 2009 soutěžil v Česko Slovenské SuperStar, právě v semifinále zazpíval píseň Podvod. Ve videoklipu Nedvědovky se objeví také Leoš Mareš. Videoklip vznikal v kempu Ostrov v Zadní Třebáni. Pro Jana Bendiga není kempování žádným hereckým úkolem. Jan Bendig má se svým partnerem pobyty v přírodě rád a do kempu vyráží i v soukromí. František Nedvěd ml. Nedvědovky, medley písní, které patří k nejznámějším skladbám spojeným s rodinou Nedvědových. František Nedvěd ml. a Jan Bendig při natáčení klipu Nedvědovky
Někdy stačí jedno setkání a vznikne nápad, který by ještě o pár týdnů dříve nikdo nečekal. František Nedvěd ml. a Jan Bendig se blíže poznali během projektu Staré pecky, lidsky i hudebně si sedli a začali přemýšlet, co by mohli udělat společně. Výsledkem jsou Nedvědovky, medley písní, které patří k nejznámějším skladbám spojeným s rodinou Nedvědových. „ Na těch písních je krásné, že nestárnou. Zpívali je naši rodiče, známe je my a dnes je objevují i mnohem mladší lidé. Když jsme se s Honzou potkali, zjistili jsme, že k nim máme oba velmi osobní vztah. Chtěli jsme jim dát novou energii, ale zároveň k nim přistoupit s respektem, protože každá z nich má svůj příběh a pro spoustu lidí i silné vzpomínky. Budu rád, pokud díky Nedvědovkám budou žít zase o generaci déle,“ říká František Nedvěd ml. Pro Jana Bendiga se spoluprací symbolicky uzavírá jeden velký kruh. Když v roce 2009 soutěžil v Česko Slovenské SuperStar, právě v semifinále zazpíval píseň Podvod.
„ Když mi došlo, že jsem jednu z těch písní zpíval už na úplném začátku své kariéry, měl jsem husí kůži. Podvod pro mě není jen známá písnička. Je spojený s obdobím, kdy jsem byl kluk a všechno, co dnes žiju, bylo teprve přede mnou. Teď se k ní po letech vracím vedle Františka a je to pro mě vlastně strašně krásný návrat. Nedvědovky jsou písně, které zná několik generací a já bych si moc přál, aby je poslouchala i ta další,“ říká Jan Bendig. Ve videoklipu se objeví také Leoš Mareš, který má k oběma interpretům blízko a s oběma v minulosti spolupracoval. Také jeho účast má v příběhu Nedvědovek zajímavý přesah. Právě Mareš totiž moderoval Česko Slovenskou SuperStar v době, kdy v ní Jan Bendig soutěžil. Po letech se tak znovu potkávají u stejné hudby – tentokrát už nikoli jako moderátor talentové soutěže a začínající zpěvák, ale jako dlouholetí kolegové a přátelé.
„ Leoš byl u období, kdy jsem teprve začínal, takže mi přišlo krásné, že je nějakým způsobem i u téhle nové kapitoly. Navíc se s Františkem oba znají a mají spolu hezký vztah. Celé natáčení díky tomu nebylo jen pracovní, ale opravdu přátelské,“ doplňuje Bendig. Videoklip vznikal v kempu Ostrov v Zadní Třebáni. Během natáčení ale štáb narazil také na místo s mnohem temnější minulostí. V jedné z lokalit stál náhrobní kámen připomínající mladého muže, který zde podle místního příběhu tragicky zemřel. A právě tam skončila veškerá Bendigova bezstarostnost. Zpěvák se totiž netají tím, že je celý život velmi pověrčivý a podobná místa v něm budí respekt.
„ Jakmile jsem se dozvěděl, co se tam údajně stalo, už jsem byl hodně opatrný. Já jsem na tyhle věci odmalička citlivý a věřím, že některá místa mají svoji energii. Rozhodně nejsem člověk, který by tam začal něco pokřikovat, provokovat nebo si z toho dělat legraci. Měl jsem velký respekt a byl jsem rád, když jsme scénu natočili a přesunuli se zase jinam,“ usmíval se Jan Bendig. Zdroj: PR Jana Bendiga