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Podvod po 17 letech znovu! František Nedvěd ml. a Jan Bendig oprášili slavné hity

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Někdy stačí jedno setkání a vznikne nápad, který by ještě o pár týdnů dříve nikdo nečekal. František Nedvěd ml. a Jan Bendig se blíže poznali během projektu Staré pecky, lidsky i hudebně si sedli a začali přemýšlet, co by mohli udělat společně. Výsledkem jsou Nedvědovky, medley písní, které patří k nejznámějším skladbám spojeným s rodinou Nedvědových.
Ve videoklipu Nedvědovky se objeví také Leoš Mareš.

Ve videoklipu Nedvědovky se objeví také Leoš Mareš.

Zdroj: Se svolením Vojtěch Mervart
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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