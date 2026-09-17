Mistr světa Rulík vedl po 41 měsících zase extraligový zápas. Kladno otočilo z 0:2, Stránský se přihlásil k fatální chybě

Obrat, který začal v oslabení
Vítkovice vstoupily do zápasu jako tým, který potřeboval domácí výhru jako lék na výsledkově rozpačitou přípravu. Do konce druhé třetiny to vypadalo nadějně: vedení 2:0 po brankách z přesilových her. Kladno si navíc neúspěšně vzalo trenérskou výzvu na ofsajd u druhého gólu; rozhodčí přes komunikátory oznámil do haly, že „nebyl nalezen průkazný záběr“ pro změnu verdiktu. Podle pravidel českého hokeje platí, že původní rozhodnutí na ledě lze zvrátit jen tehdy, když videozáznam situaci nesporně vyvrátí. Stránský sám po zápase přiznal, že vítkovický videokouč situaci viděl „spíš jako ofsajd“, ale bez jednoznačného důkazu to nestačilo.
Zlom přišel paradoxně ve chvíli, kdy Kladno hrálo v oslabení. Michal Kempný v čase 37:08 snížil na 1:2 a najednou se změnila dynamika celého utkání. Třetí třetina pak patřila hostům:
- 40:21 Daniel Audette vyrovnal v přesilovce na 2:2
- 42:33 Niko Ojamäki dokončil obrat na 3:2, pouhých 133 sekund po Audetteově zásahu
- 48:26 Pietroniro pojistil na 4:3
Vítkovice sice ještě v 55. minutě snížily, ale víc už nestihly. Kladno vyhrálo třetí třetinu 3:1 a odvezlo si tři body.
Stránského přiznání
Šimon Stránský odehrál paradoxní večer. Se dvěma body (1+1) byl nejproduktivnějším hráčem Vítkovic, a přesto od něj po zápase zaznívala tvrdá sebekritika. „To jsem pos…,“ řekl podle Sport.cz na adresu ztráty puku ve středním pásmu, kterou spojil s rozhodující akcí na 3:4. Nepřehazoval vinu na spoluhráče, naopak přidal širší reflexi: „Asi ještě nejsme natolik silní, abychom takový zápas urvali.“
Tahle věta říká víc než samotný výsledek. Vítkovice pod novým hlavním trenérem Yorickem Treillem, teprve jedním z mála zahraničních koučů mimo Slováky v historii extraligy, procházejí bolestivým přechodem na jiný herní styl. Francouzský kouč, který klub zná z hráčských let a přišel s ambicí přinést „jedinečnou příležitost“, zatím naráží na realitu týmu, jenž si na nové principy teprve zvyká. Výsledkově slabá příprava a domácí porážka v úvodním kole tomu odpovídají.
Rulík: pokora nahlas, ambice mezi řádky
Rulíkův návrat na extraligovou lavičku nebyl náhodný krok. Po zlatě z pražského MS 2024 a stříbru s dvacítkou na MSJ 2023 odešel od reprezentace po sezoně 2025/26 vědomě; prezident svazu Hadamczik mluvil o tom, že „se rozchází v tom nejlepším“. Rulík chtěl zpátky ke každodenní práci, ke specifickému detailu, který krátké reprezentační srazy neumožňují.
Kladenský útočník Jakub Konečný ten rozdíl popsal výstižně: v nároďáku se „nestihne za tu dobu udělat více věcí“, v klubu se jde „od základu“. A právě ta systematičnost je to, co z Kladna dělá zajímavější tým než v minulých sezonách. Letní rozhovory na klubovém webu prozrazují opatrně formulované, ale jasně čitelné vyšší ambice. Adam Přikryl po svém příchodu mluvil o „hladu být lepší“. Konečný věří, že „je to na dobré cestě“.
Sám Rulík přitom po výhře ve Vítkovicích nepůsobil triumfalisticky. Mluvil o štěstí, o obrovské konkurenci, o odskočených Pardubicích. Nohy na zemi, ruce na řízení.
Co říká jeden zápas, a co ne
Bylo by naivní z jednoho kola stavět sezonu. Kladno není automaticky kandidát na titul jen proto, že otočilo zápas ve Vítkovicích. Ale kombinace faktů stojí za pozornost: trenér s reprezentačním renomé a zlatou medailí, posílený kádr s hráči jako Kempný, Audette nebo Ojamäki, kteří se hned v prvním zápase propsali do produktivity, a venkovní obrat z dvoubrankového manka. To není náhoda. To je signál.
Po prvním kole mělo Kladno tři body a dělilo se o čtvrté místo tabulky se Spartou, Třincem, Mountfieldem a Litvínovem. Vítkovice stály na nule. Tabulka po jednom kole neříká nic definitivního, ale říká něco o startu: Kladno vypadá jako tým, který ví, kam chce. Vítkovice jako tým, který to teprve hledá.
Stránského ztráta puku ve středním pásmu trvala zlomek sekundy. Důsledky pro obě strany se budou počítat celou sezonu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka