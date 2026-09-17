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Česko trhalo rekordy v třídění léků, Liberecký kraj zaostává

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U příležitosti blížícího se Světového dne úklidu připomíná projekt Nevyhazuj léky, že pozornost si zaslouží také domácí lékárnička. V roce 2025 lidé odevzdali do lékáren v Libereckém kraji 25 tun prošlých nebo nespotřebovaných léčiv, což znamená znatelný propad. Z celkového objemu 770 tun to představuje 3 % zlikvidovaných léčiv. Za posledních pět let obyvatelé kraje takto zodpovědně odevzdali více než 144 tun léků a loňská bilance růstový trend přerušila.
Česko trhalo rekordy v třídění léků, Liberecký kraj zaostává

Česko trhalo rekordy v třídění léků, Liberecký kraj zaostává

Zdroj: Pixabay.com, Nevyhazuj léky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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