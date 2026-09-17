Už jsem si neužíval život, vzpomíná Cunoda na peklo v Red Bullu

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Už jsem si neužíval život, vzpomíná Cunoda na peklo v Red BulluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Druhá sedačka vedle Maxe Verstappena je v motorsportu pověstný mlýnek na maso. Júki Cunoda otevřeně promluvil o těžkém vyčerpání, ztrátě chuti do závodění i psychickém dnu, na které narazil během sezony 2025.
Cunoda v paddocku
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