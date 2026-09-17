Gane šampionem? Pereira se mu vysmál a vytáhl nejhorší momenty jeho kariéryPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Gane šampionem? Pereira se mu vysmál a vytáhl nejhorší momenty jeho kariéry
Karlos Vémola před návratem do klece prozradil další detail o své odměně. Přesnou částku nezveřejnil, podle...
Brichta je v KSW stále vysoko, v pérové váze drží čtvrté místo. Dvě titulové porážky a návrat do lehké...
Makhmud Muradov se jen sedm týdnů po titulové výhře nad Willem Fleurym představí v Tbilisi. Tentokrát...
Akbar Abdullaev potřeboval v Contender Series jediný čistý pravý overhand. Ednilsona Santose ukončil za 19...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →