Čeští volejbalisté padli se Slovinci a v osmifinále ME je čeká jeden ze tří soupeřů. Novák naznačil, koho by si přál

Středa 16. září 2026, PalaPanini v Modeně. Češi vedou po prvním setu, publikum ještě věří v bodový zisk, ale pak přijde osmnáct chyb na podání a dvě ztracené koncovky. Slovinsko otočí na 3:1 a Česko uzavírá skupinovou fázi s bilancí tří výher a dvou porážek. Osm bodů, setový poměr 11:9, a absolutní nejistota, s kým se v osmifinále utkají. Definitivní odpověď přinesou až tři čtvrteční zápasy rozehrané ve dvou městech vzdálených přes tisíc kilometrů.
Prohra, která bolí dvakrát
Jiří Benda nasbíral 15 bodů, Patrik Indra 16, Lukáš Vašina 12. Číselně solidní výkon. Jenže první set Češi vyhráli (stejně jako ve všech pěti skupinových duelech) a pak přišel povědomý scénář: servis přestal tlačit, blok byl podle trenéra Jiřího Nováka „moc průchodní“ a klíčové míče v koncovkách třetí i čtvrté sady padly na slovinskou stranu. Benda po zápase označil za rozhodující právě servis, hlavně v těsných momentech.
Novák přiznal, že týmu „chyběla šťáva“ a hráči měli „kamenné tváře“. Třetí zápas ve třech dnech se projevil. Současně dodal, že to nebere jako omluvu, i mistr světa hraje unavený. Porážka bolí dvojnásobně: Česko nezískalo ani bod a reálně mu hrozí pád na čtvrté místo skupiny A, což změní celou osmifinálovou větev.
Třetí, nebo čtvrté místo, a proč na tom záleží
O českém umístění rozhodne čtvrteční duel Slovensko–Řecko v Modeně. Řecko má před posledním zápasem dvě výhry, šest bodů a setový poměr 7:8. Česko osm bodů a 11:9. Podle kritérií CEV se řadí nejdřív počet výher, pak body, pak setový poměr.
- Řecko vyhraje 3:0 nebo 3:1 → získá tři body, dorovná Česko na osmi a předskočí ho lepším setovým poměrem. Česko padá na čtvrté místo.
- Řecko vyhraje 3:2 → získá dva body, má jich také osm, ale setový poměr 10:10 je horší než český 11:9. Česko zůstává třetí.
- Slovensko vyhraje → Řecko nepřidá nic. Česko třetí bez diskuse.
Pavouk je pevný: třetí tým skupiny A (A3) jde na druhý tým skupiny C (C2), čtvrtý (A4) na prvního (C1). Rozdíl mezi těmito dvěma pozicemi může znamenat rozdíl mezi Finskem a Srbskem.
Finsko, Belgie, Srbsko, tři tváře jednoho osmifinále
Ve skupině C v Tampere zůstává před posledním kolem otevřeno:
|Tým
|Výhry
|Body
|Zbývající zápas
|Finsko
|4
|10
|Estonsko
|Belgie
|3
|10
|Srbsko
|Srbsko
|3
|7
|Belgie
Finsko je výsledkově nejsilnější, čtyři výhry ze čtyř. Belgie drží stejný bodový zisk díky třem tříbodovým vítězstvím. Srbsko má nižší bodový zisk, ale tři výhry a nebezpečný strop. Čtvrteční vzájemný duel Srbsko–Belgie a zápas Finsko–Estonsko rozhodnou o pořadí C1 a C2.
Novák po sobotním utkání se Slovenskem řekl pro iDNES.cz, že Česku sedí „trošku méně fyzicky dominantní týmy“ a že s Indrou na pravé straně dokáže útok rychleji roztrhat obranu soupeře. Konkrétní jméno preferovaného protivníka veřejně nepadlo. Dedukce je ale nasnadě: stylově by Čechům víc vyhovovalo Finsko nebo Belgie než silové Srbsko. Jenže na výběr nemají, rozhodne jen matematika tabulek.
Kdy a kde padne verdikt
Rozhodující čtvrteční program 17. září 2026 vypadá takto: Slovensko–Řecko v Modeně, Srbsko–Belgie a Finsko–Estonsko v Tampere. Poslední z těchto zápasů začíná ve 20:00 místního času. Večer by měl být soupeř znám.
Osmifinále se hraje v hale PalaVela v Turíně, rámcově 20. nebo 21. září 2026; přesný slot pořadatelé doplní po konci skupin kvůli televiznímu programu. V Česku turnaj vysílá ČT sport a iVysílání.
Češi vyhráli první set ve všech pěti skupinových zápasech, včetně duelu s domácí Itálií. Umí vstoupit do utkání jako rovnocenný soupeř komukoliv. Problém je, že to zatím nestačí na víc než tři sety. V Turíně budou potřebovat čtyři.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta