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Čeští volejbalisté padli se Slovinci a v osmifinále ME je čeká jeden ze tří soupeřů. Novák naznačil, koho by si přál

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Porážka se Slovinskem 1:3 uzavřela českým volejbalistům skupinu v Modeně. Kdo je čeká v Turíně, závisí na čtvrtečních výsledcích tří jiných zápasů.
Čeští volejbalisté padli se Slovinci a v osmifinále ME je čeká jeden ze tří soupeřů. Novák naznačil, koho by si přál

Čeští volejbalisté padli se Slovinci a v osmifinále ME je čeká jeden ze tří soupeřů. Novák naznačil, koho by si přál

Zdroj: Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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