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Divadlo Petra Bezruče vytopila voda. Program to neovlivní

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Rozsáhlá vodní havárie poničila zázemí Divadla Petra Bezruče v Ostravě. Voda zasáhla šatny i technické prostory a nepřetržité vysoušení už stálo statisíce korun. Nová sezona však začne podle plánu a divadlo žádné představení rušit nechce.
Divadlo Petra Bezruče vytopila voda. Program to neovlivní

Divadlo Petra Bezruče vytopila voda. Program to neovlivní

Zdroj: Divadlo Petra Bezruče - Jiří Zerzoň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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