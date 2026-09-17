Policie hledala dvě ženy. Patnáctiletou našla ve vlaku, druhou poslala do vězeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policie hledala dvě ženy. Patnáctiletou našla ve vlaku, druhou poslala do vězení
Třetí ročník si na konto zapíše Knihlava - festival dobrého čtiva. Místem konání bude DKO v Jihlavě....
Necelé dva dny trvalo pátrání po zloději, který vykradl lesní bar na Žďársku. Zachytila ho fotopast, a...
Parkování v Jihlavě není žádná věda, přesto se modrých zón řada řidičů zbytečně bojí. Jde jen o to, že se...
Nový prostor pro aktivní trávení volného času budou mít již brzy děti, mládež i dospělí v Brtnici. Cena je...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →