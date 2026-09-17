Priske po výhře Sparty v Arménii rozebral frustraci útočníka Brunese. Vzkaz pro něj byl jednoznačný

Středa 16. září 2026, stadion v Jerevanu. Sparta rozebírá Ararat-Armenii 4:1 v úvodním kole ligové fáze Evropské ligy, jenže skóre píšou stoper, křídlo a hráč z druhé vlny. Brunes, muž placený za góly, odchází v 61. minutě bez zásahu do sítě. Sedmý ligový zápas, osmnáct střel, čtyři na bránu, jediný gól. A trenér, který po zápase nevolí tlak, ale ochranu.
Frustrovaný útočník a trenér, který to ví
Priske na pozápasové tiskovce nechodil kolem horké kaše. Brunesovu frustraci popsal jako „samozřejmou“ a „normální“. Útočník podle něj „tvrdě maká“, chce týmu pomoct, ale bez gólů ztrácí sebedůvěru a začíná „příliš přemýšlet“. Formulace, která zní jako diagnóza i lék zároveň.
Konkrétní vzkaz měl tři body: pracovat, nesoustředit se obsesivně na góly a plnit týmové úkoly. „Jen jedna cesta, tvrdá práce a soustředění na to, co musí udělat,“ řekl dánský trenér doslova. A pak dodal klíčovou větu: „Poselství je stejné“ i pro Matyáše Vojtu.
To je podstatné. Priske nestaví Brunese na pranýř jako jednotlivce. Staví systémové pravidlo: útočník, který nególuje, pořád může být pro tým užitečný, pokud plní obranné úkoly, drží kompaktnost a nepodlehne panice. Veřejně řečený vzkaz tak působí spíš jako ochranná ruka než jako předzvěst sesazení z pozice jedničky.
Co řešil Priske o poločase, a nebylo to zakončení
Zajímavé je, co trenér vytknul kabině po prvním poločase. Nešlo o střelbu. Šlo o obrannou práci. Brunes, Karabec a záložní řada podle Priskeho „nebyli dost pevní a kompaktní“. Sparta totiž do zápasu vstoupila nervózně; domácí v 10. minutě trefili tyč a chvíli to vypadalo, že arménský outsider může překvapit.
Pak ale přišly dvě minuty, které zápas rozhodly. Tobias Guddal, norský stoper, hlavičkoval v 20. minutě do sítě a o 120 sekund později přidal druhý gól. Po přestávce zvýšil John Mercado v 53. minutě, domácí sice v 55. minutě snížili, ale Patrik Vydra v 71. minutě definitivně zlomil odpor. Čtyři góly, žádný od hrotu.
Guddal po zápase na webu Sparty přiznal, že střelbu „moc neprocvičuje“. Priske ale řekl, že od vysokých stoperů góly ze standardek vyžaduje cíleně. Je to plán. Současně je to ale i symptom: když hrotoví hráči nedodávají čísla, musí je nahradit někdo jiný.
Brunes vs. Vojta: kdo je na tom hůř?
Srovnání dvou sparťanských útočníků ukazuje paradox. V lize je produktivnější Brunes: 7 zápasů, 525 minut, 1 gól a 1 asistence. Vojta má za 6 ligových zápasů pouhých 144 minut bez jediného gólu či asistence.
Jenže napříč soutěžemi vypadá obrázek jinak. Vojta v MOL Cupu nastřílel hattrick Žižkovu, zatímco Brunes ve sparťanském dresu stále čeká na průlom, který by odpovídal jeho vizitce: 40 soutěžních gólů za dvě sezony v Rakówě Čenstochová. Právě ten kontrast mezi pověstí a aktuální realitou dělá z jeho čekání na góly tak sledované téma.
Priske ale oba staví do stejné pozice. Žádné favorizování, žádné veřejné hierarchie. Stejný vzkaz, stejná očekávání. A podle nás i stejná šance na základní sestavu v neděli v Olomouci, i když cestovní zátěž po návratu z Arménie může rotaci vynutit.
Co výhra znamená pro evropský podzim
Důležitá korekce: Sparta nehraje klasickou skupinu, ale ligovou fázi Evropské ligy 2026/27 s 36 účastníky. Po úvodním kole měla 3 body a podle statistik UEFA průběžně nejlepší útok soutěže se čtyřmi góly.
Program, který Spartu čeká, je ale výrazně těžší než výlet do Jerevanu:
- 15. října – doma Lillestrøm
- 22. října – venku Olympiacos
- 5. listopadu – doma Bournemouth
- 26. listopadu – doma AZ Alkmaar
- 10. prosince – venku Salzburg
- 21. ledna – venku Crystal Palace
- 28. ledna – doma Rennes
Proti Olympiacosu, Bournemouthu nebo Crystal Palace už nebude stačit, aby góly dávali stopeři a křídla. Tam bude Sparta potřebovat funkčního hrota. A právě proto je Priskeho trpělivost s Brunesem investicí, ne rezignací.
Čtyři góly v Jerevanu ukázaly, že Sparta umí vyhrát i bez střeleckého příspěvku svého útočníka číslo jedna. Ale Priske ví, že to není dlouhodobě udržitelný model, a jeho vzkaz Brunesovi je přesně o tom: nečekej, až to přijde samo, pracuj, dokud to nepřijde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner