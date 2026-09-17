Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Zdlouhavé škrábání brambor dokáže urychlit jednoduchý profesionální postup. Práce je díky němu pohodlnější a jde rychle od ruky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když při přípravě pokrmu dojde na škrábání brambor, nikdo to nechce dělat. Není divu, avšak známe snadný trik, jak to mít rychle za sebou.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Každá ze 3 částí zásobníku pračky má vlastní účel. Jejich nesprávné používání může výrazně zhoršit výsledky praní
Každá ze 3 částí zásobníku pračky má vlastní účel. Jejich nesprávné používání může výrazně zhoršit výsledky praní
Zapranému prádlu může vrátit původní vzhled obyčejný bobkový list. Hospodyně místo toho stále opakují stejnou zásadní chybu
Zapranému prádlu může vrátit původní vzhled obyčejný bobkový list. Hospodyně místo toho stále opakují stejnou zásadní chybu

Obzvlášť nově koupené barevné oblečení nám může při praní způsobit jisté problémy. Nikdy nevíme, co nový...

Rána pro domácnosti. Spotřebiče, které jsou velkými žrouty energií, najdeme skoro v každé z nich
Rána pro domácnosti. Spotřebiče, které jsou velkými žrouty energií, najdeme skoro v každé z nich

Energie používáme všichni a asi každý z nás pociťuje jejich zvyšující se ceny. Proto je potřeba začít...

Špatné ovzduší v domácnosti představuje riziko. Zlepšit ho však lze pomocí jednoduchých fíglů
Špatné ovzduší v domácnosti představuje riziko. Zlepšit ho však lze pomocí jednoduchých fíglů

Dýchací cesty jsou důležité, a tak je třeba o ně náležitě pečovat. S tím se pojí i kvalita vzduchu v...

Na dvířkách trouby je speciální tlačítko. Mnoho lidí ale neví, jak moc je tato tajná funkce užitečná
Na dvířkách trouby je speciální tlačítko. Mnoho lidí ale neví, jak moc je tato tajná funkce užitečná

Trouba má mnoho skvělých funkcí, které usnadňují manipulaci s ní. Má ale také speciální tlačítko, jež se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.