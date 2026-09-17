Fatální chyba českých zahrádkářů. Proč podzimní úklid do čista vaší zahradě uškodí

Přijde první chladno a zahrádkář popadne nůžky a hrábě, sestříhá všechno k zemi a shrabe do posledního lístku. Vypadá to jako pořádná práce. Jenže právě tenhle úklid je největší podzimní chyba a na jaře se vymstí. A není jediná.
Podzim je na zahradě obdobím úklidu a příprav na zimu, jenže spousta zahrádkářů to s pořádkem přežene nebo naopak zapomene na věci, které se vymstí až za pár měsíců. Některé zdánlivě pečlivé podzimní práce zahradě spíš škodí, jiné se naopak vyplatí stihnout, než přijdou mrazy. Vyplatí se proto vědět, co na podzim nedělat, co naopak udělat a na co si dát pozor, aby zahrada přečkala zimu v pořádku a na jaře vyrazila silná.
Největší chyba je uklidit všechno
Nejrozšířenější podzimní omyl je sestříhat celou zahradu k zemi a shrabat každý list, aby bylo uklizeno. Zkušení zahradníci dnes vědí, že přehnaný úklid zahradě i přírodě škodí.
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Královské zahradnické společnosti se má nechat trvalkám dozrát semeníky a suché stonky ponechat v záhonu přes zimu, protože pokud se řez trvalek odloží až na časné jaro, poslouží duté stonky a suché listy jako úkryt pro přezimující hmyz. Semeníky navíc slouží jako potrava pro ptáky živící se semeny.
Co ponechat přes zimu: Semeníky trvalek, jako jsou třapatky, echinacea nebo slunečnice. Jsou potravou pro ptáky a zdobí zimní zahradu. Duté stonky a stébla, ve kterých přezimuje hmyz, včetně samotářských včel a užitečných druhů. Okrasné traviny, které dávají zahradě strukturu a poskytují úkryt. Hromádku listí v koutě pod keři, kde najdou úkryt ježci a další drobní živočichové.
Na jaře už bude pozdě. Tulipány a narcisy patří do země už na podzim
Jak upozorňuje
Královská zahradnická společnost, dřív se doporučovalo zahradu na podzim sestříhat k zemi, ale dnešní zahradníci vědí, že ponechané semeníky mají hodnotu jak pro vzhled zimní zahrady, tak pro užitečné živočichy. Řez trvalek se proto odkládá na časné jaro. Nejde o to nechat zahradu zpustnout, ale ponechat jí aspoň jeden klidnější kout. Co na podzim nedělat
Vedle přehnaného úklidu je několik dalších věcí, kterými si zahradu zbytečně poškodíte.
Nepálit listí a bioodpad. Pálení zahradního odpadu za účelem likvidace je dnes zakázané a hrozí za něj pokuta. Co s listím místo ohně a co říká zákon, jsme rozebrali v článku o tom, proč se hromada listí na zahradě už nesmí pálit. Nehnojit dusíkatým hnojivem. Dusík na podzim žene měkký růst náchylný k mrazu a chorobám. Na podzim patří hnojivo bohaté na draslík a fosfor. Neřezat citlivé rostliny nakrátko. Některé trvalky a polokeře, například levandule, se řežou jen do zeleného dřeva a hlavní tvrdý řez se u nich nechává na jaro. Nesekat trávník úplně nakrátko. Do zimy má tráva zůstat o něco vyšší, aby lépe odolala mrazu a chorobám. Nekompostovat nemocné rostliny. Rostliny napadené plísní nebo chorobou nepatří na kompost, protože by se nákaza rozšířila. Patří do bioodpadu k likvidaci.
Zvláště pálení listí je dnes častý přešlap. To, co bylo léta běžné, je po změně zákona přestupek.
Shrabané listí rozprostřené na záhonu jako přírodní mulč. Co naopak udělat a na co si dát pozor
Zatímco s úklidem je dobré ubrat, některé podzimní práce se stihnout vyplatí. Odkládat je znamená problémy na jaře nebo v zimě.
Shrabat listí z trávníku, ne ze záhonů. Silná vrstva listí na trávníku dusí trávu a dělá plíseň, proto se z trávníku shrabuje. Na záhony a pod keře ho ale nechte jako mulč a úkryt. Listí patří pryč hlavně z trávníku a z okapů, kde ucpává svody. Jak zvládnout listí v okapech před zimou, jsme rozebrali v článku o tom, proč ucpaný okap žene vodu do fasády a jak ho vyčistit. Vysadit jarní cibuloviny včas. Tulipány, narcisy a krokusy se sázejí na podzim, jinak na jaře nekvetou. Jak hluboko a kdy sázet, jsme popsali v článku o tom, kdy a jak vysadit jarní cibuloviny, aby na jaře vykvetly. Zregenerovat trávník. Konec léta a podzim jsou nejlepší doba na vertikutaci, přísev a podzimní hnojení. Chránit citlivé rostliny před prvními mrazíky. Rajčata, jiřiny, muškáty a další citlivé druhy poškodí už první přízemní mrazík. Je potřeba je sklidit, přikrýt nebo přenést do bezpečí. Zazimovat venkovní vodu. Vodu z hadic, kohoutů a vodoměru je potřeba před mrazy vypustit, jinak potrubí praskne.
Právě první přízemní mrazíky bývají zrádné, protože přijdou nečekaně za jasné noci, kdy je přes den ještě teplo.
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Podzimní úklid není buď všechno, nebo nic. Nejlepší je takzvaný dvoufázový přístup, kdy část práce uděláte teď a část necháte na jaro.
Prakticky to znamená: Teď ukliďte cesty, terasu a trávník od listí, odstraňte nemocné rostliny a plevel, který by se rozsemenil. Nechte na jaro řez zdravých trvalek, semeníky, okrasné traviny a klidný kout s listím a dutými stonky. Uklízejte tam, kde na tom záleží, tedy kvůli funkci a zdraví zahrady, ne kvůli dojmu dokonalého pořádku.
Tímto způsobem má zahrada užitek i vzhled a přírodě necháte, co potřebuje k přezimování. Na jaře pak stačí odklidit to, co jste přes zimu ponechali, a zahrada je připravená.
Ježek hledající úkryt v hromádce listí.
Největší podzimní chyba na zahradě je uklidit všechno do čista. Podle Královské zahradnické společnosti se mají semeníky trvalek a duté stonky nechat přes zimu jako úkryt pro přezimující hmyz a potrava pro ptáky, a řez trvalek se odkládá na časné jaro. Na podzim se nemá pálit listí, protože je to zakázané a hrozí pokuta, nehnojí se dusíkem, neřežou se citlivé rostliny nakrátko a trávník se nesahá úplně nízko.
Naopak se vyplatí shrabat listí z trávníku a okapů, ale na záhonech ho nechat jako mulč, vysadit včas jarní cibuloviny, zregenerovat trávník, ochránit citlivé rostliny před prvními mrazíky a zazimovat venkovní vodu. Nejlepší je dvoufázový přístup, tedy uklidit cesty, trávník a nemocné rostliny teď a semeníky, traviny a klidný kout nechat na jaro. Zahrada tak má vzhled i užitek a přírodě zůstane, co potřebuje.
Zdroje fotografií uklid-fotka1-grass-manor: Acabashi / Wikimedia CC BY-SA 4.0 uklid-fotka2-mulch: Mohan Babu V / Wikimedia CC BY-SA 4.0 uklid-fotka3-hedgehog: 23dingenvoormusea / Wikimedia CC BY-SA 3.0