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Avia B-534 dělí fanoušky letectví: V roce 1938 už nestačila, bezcenná ale nebyla

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Avia B-534 byla povedená stíhačka, kterou však nová generace jednoplošníků předběhla. Její skutečné limity i přednosti ukazuje rok 1938.
Avia B-534 H6 v hale Leteckého muzea Kbely.

Avia B-534 H6 v hale Leteckého muzea Kbely.

Zdroj: Autor: Alan Wilson. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Avia B534 H6 (8236102548).jpg. Licence: CC BY-SA 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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